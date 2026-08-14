Масштабный сбой в энергосистеме РК: Алматы и южные регионы столкнулись с блэкаутом

Южная столица осталась без связи и городской телематики.

14 августа в 14:38 по времени Астаны в Единой электроэнергетической системе Казахстана произошла крупная авария. В результате срабатывания противоаварийной автоматики без электроснабжения осталась значительная часть Алматы, Алматинской области и области Жетысу. Инцидент вызвал сбои в работе телекоммуникационной инфраструктуры и городских цифровых сервисов.

По официальным данным системного оператора АО «KEGOC» и Министерства энергетики РК, инцидент был спровоцирован резким набросом мощности и изменением перетоков со стороны Объединенной энергосистемы Центральной Азии. Аварийно отключились три магистральные высоковольтные линии электропередачи 500 кВ баланса АО «KEGOC»:

— ВЛ 500 кВ Л-5300 и Л-5320 (Агадыр — Улкен);

— ВЛ 500 кВ Л-5400 (Актогай — Талдыкорган).

Вследствие аварийного отключения линий Южная зона ЕЭС Казахстана выделилась на изолированную работу с дефицитом мощности. Общий объем противоаварийных ограничений по стране составил порядка 2 810 МВт.

Масштабный сбой затронул сразу несколько регионов страны:

— Алматы. Массовые отключения пришлись на четыре крупных района — Бостандыкский, Ауэзовский, Наурызбайский и Алатауский. Локальные перебои в подаче электроэнергии также фиксировались в Алмалинском и Медеуском районах.

— Алматинская область. Ограничения затронули 10 районов, среди которых — Карасайский, Илийский, Талгарский, Енбекшиказахский, Жамбылский, Балхашский, Райымбекский, Уйгурский, Кегенский и Шелекский регион.

— Область Жетысу. Без электроснабжения временно остались города Талдыкорган и Текели, а также 8 прилегающих сельских районов.

— Центральный Казахстан. Кратковременные противоаварийные ограничения объемом 295 МВт затронули потребителей в Карагандинской, Абайской и Улытауской областях.

Для предотвращения каскадного развития аварии и полного обесточивания региона в сетях АО «Алатау Жарық Компаниясы» сработали системы релейной защиты — специальная автоматика отключения нагрузки и автоматическая частотная разгрузка. Объем сброшенной нагрузки в распределительных сетях АЖК составил 300 МВт.

Аварийное отключение электроэнергии оказало серьезное воздействие на городскую и сетевую инфраструктуру Алматы:

— Мобильная связь и передача данных. В обесточенных районах (Бостандыкский, Ауэзовский, Наурызбайский, Алатауский) зафиксировано падение качества мобильного интернета и голосовой связи. Базовые станции операторов связи перешли на автономное питание от АКБ и дизель-генераторов, что привело к снижению пропускной способности каналов из-за возросшей нагрузки на уцелевшие секторы.

— Транспортная телематика. Обесточивание десятков светофорных объектов на ключевых магистралях парализовало работу автоматизированной системы управления дорожным движением. Регулирование в городе было переведено в ручной режим.

— Критическая инфраструктура. Объекты здравоохранения, насосные станции «Алматы Су» и серверные узлы первой категории надежности были переведены на резервные источники питания. Однако некоторые районы, все же, столкнулись с отсутствием водоснабжения.

Отмечается, что восстановительные мероприятия начались незамедлительно после локализации аварии. Ограничения в центральных регионах объемом 295 МВт были сняты системным оператором уже в 14:47.

В АО «АЖК» заявили, что поэтапный ввод мощностей и запитка подстанций в Алматы ведутся по мере стабилизации частоты в сети. В компании также опровергли распространяемую в соцсетях информацию о возможной подаче электроэнергии только поздним вечером, подчеркнув, что электроснабжение восстанавливается в оперативном режиме.

Напомним — 27 августа 2026 г. в Астане пройдет конференция PROFIT Industry & Energy Day, посвященная информационным технологиям в промышленности и энергетике.