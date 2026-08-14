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    Маркировка звонков от операторов связи – как это будет выглядеть

    Маркировка должна значительно снизить риски кибермошенничества.

    14 августа 2026 17:00, Profit.kz
    Рубрики: Связь, Безопасность, Общество

    Вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Ростислав Коняшкин на брифинге в правительстве прокомментировал вопрос введения маркировки звонков для операторов связи, передает Zakon.kz.

    Он назвал основные цели мероприятия и разъяснил, как это будет выглядеть для абонентов.

    «Действительно, в рамках новых законов мы ввели обязательную маркировку для бизнеса. Мы считаем, что это значительно снизит риски кибермошенничества. Когда вам будут звонить от какого-то юридического лица, у вас сразу будет высвечиваться название компании, даже если этот номер не сохранен у вас в контактах», — сказал Коняшкин.

    Сейчас проводятся необходимые технические мероприятия. Сроки запуска еще неизвестны.

    Напомним — 21 мая 2027 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Telecom Day, посвященная новейшим технологиям построения цифровых сетей в Казахстане.

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