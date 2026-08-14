Камеры «Сергек» начнут штрафовать самокатчиков в Алматы

Сейчас нарушения в основном выявляют патрульные полицейские, участковые инспекторы, мобильные электропатрули и самокатные патрули.

Автоматические камеры «Сергек» в Алматы планируют подключить к контролю за нарушениями пользователей арендных электросамокатов. Полиция начала интеграцию данных кикшеринговых компаний со своей базой. Официальный представитель департамента полиции Алматы Салтанат Азирбек сообщила, что после завершения интеграции «Сергек» сможет автоматически выявлять нарушения, которые совершают пользователи электросамокатов. При этом конкретные сроки запуска такой фиксации в ведомстве пока не называют, передает Курсив.

Сейчас нарушения в основном выявляют патрульные полицейские, участковые инспекторы, мобильные электропатрули и самокатные патрули. С начала 2026 года за нарушения ПДД к ответственности привлекли более 18 тыс. пользователей электросамокатов.

После подключения «Сергека» контролировать их планируют уже автоматически. Для этого полиции необходимо связать данные кикшеринговых сервисов со своими информационными системами — чтобы камера не просто увидела нарушение, но и установила пользователя конкретного самоката.

Полиция пока не уточняет, какие именно нарушения «Сергек» сможет фиксировать автоматически и как именно пользователи будут получать уведомления о штрафах.