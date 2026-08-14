МВД РК ищет автора объявления о продаже данных казахстанцев в даркнете

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что кто-то разместил объявление о продаже персональных данных граждан страны.

МВД Казахстана отреагировало на сообщения о якобы появлении данных 15 млн казахстанцев в даркнете. Как заявили в ведомстве, на сегодняшний день фактов несанкционированного доступа к порталу eGov не зарегистрировано, передает Sputnik.

Вместе с тем сам факт появления такого объявления не оставлен без внимания. В настоящее время принимаются все необходимые меры для установления лица, разместившего объявление, источника происхождения предлагаемых данных, а также всех причастных к их незаконному получению и распространению.

Также министерство заявило, что со всей ответственностью подходит к реализации в пределах своей компетенции конституционной гарантии защиты персональных данных граждан.

«Статьей 21 Конституции прямо предусмотрена защита персональных данных от их незаконного сбора, обработки, хранения и использования, в том числе с применением цифровых технологий. Будут приняты все необходимые меры для установления всех причастных лиц. Никто не уйдет от ответственности. Работа находится на особом контроле МВД», — подчеркнули в министерстве.

Напомним — 20 ноября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Security Day, посвященная информационной безопасности для бизнеса.