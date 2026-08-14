Следите за новостями

Цифра дня

6,5 млн операций на 170 млрд тг. обработано с момента запуска в системе QR-платежей

    На eGov появилась возможность оформить согласие на кремацию

    Услуга бесплатная и время ожидания составляет 15 минут.

    14 августа 2026 13:00, Profit.kz
    Рубрики: Общество

    На портале eGov появилась возможность оформить согласие на кремацию. Запущена услуга «Регистрация прижизненного волеизъявления на кремацию» (она находится в разделе услуг «Здравоохранение» и «Медпомощь»), услуга бесплатная и время ожидания составляет 15 минут, передает Sputnik.

    Заявку надо подписать электронной цифровой подписью или при помощи SMS-пароля.

    Кремацию проводят только при наличии согласия умершего (если оно письменное, то должно быть заверено нотариусом), а также свидетельства о смерти с указанием причины и документов, удостоверяющие личность. Единственный крематорий в Казахстане находится в Алматы, он начал работать в апреле 2026-го.

    Подписывайтесь на каналы Profit.kz в Facebook и Telegram.