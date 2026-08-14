Следите за новостями

Цифра дня

6,5 млн операций на 170 млрд тг. обработано с момента запуска в системе QR-платежей

    Мониторинг за редкими птицам впервые протестировали на Чарыне

    В Чарынском национальном парке установили GPS/GSM-трекер на черного грифа.

    14 августа 2026 14:00, Profit.kz
    Рубрики: Общество, Культура

    25 июля 2026 года в Чарынском государственном национальном природном парке птенца черного грифа впервые окольцевали и оснастили GPS/GSM-трекером. Устройство позволяет отслеживать перемещения птицы, маршруты миграции и места зимовки. Работы проведены при участии орнитологов BRCC и RRRCN. Программа мечения грифов GPS/GSM-трекерами действует в Казахстане с 2024 года. На сегодняшний день помечено 8 птиц.

    Подписывайтесь на каналы Profit.kz в Facebook и Telegram.