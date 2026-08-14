Бакытжан Сагинтаев обозначил контуры технологического партнерства с Юго-Восточной Азией

Председатель Коллегии ЕЭК встретился с заместителем премьер-министра и министром иностранных дел Королевства Таиланд Сихасаком Пхуангкеткеоу.

Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев 13 августа в штаб-квартире ЕЭК провел рабочую встречу с заместителем премьер-министра и министром иностранных дел Королевства Таиланд Сихасаком Пхуангкеткеоу. В ходе беседы обсуждены результаты и перспективы сотрудничества в рамках меморандума о взаимопонимании между Комиссией и Правительством Таиланда, подписанного в 2018 году.

«В 2026 году сохраняется позитивная динамика развития нашей торговли. В январе — мае товарооборот стран Евразийского экономического союза с Таиландом составил более миллиарда долларов, что на 20% больше, чем за аналогичный период 2025 года», — подчеркнул Бакытжан Сагинтаев.

Стороны отметили высокий потенциал сотрудничества ЕАЭС и Таиланда в сферах цифровизации, транспорта и логистики, зелёной энергетики.

Таиланд — один из ведущих цифровых хабов Юго-Восточной Азии. В ЕАЭС развитию этого направления также уделяется особое внимание, в том числе в рамках Совместного заявления об ответственном развитии искусственного интеллекта, принятого президентами государств евразийской «пятерки» в мае 2026 года в Астане.

Бакытжан Сагинтаев и Сихасак Пхуангкеткеоу поддержали развитие взаимовыгодных связей между деловыми кругами.

Важным измерением диалога является сотрудничество на многосторонних международных площадках, таких как АСЕАН. Эта работа позволяет формировать наиболее целостную и практическую повестку взаимодействия между регионами.

Итогом встречи стало подтверждение взаимной заинтересованности в реализации намеченных совместных экономических инициатив.