Нацбанк готовит финансовую экосистему Alatau City и масштабирует цифровые активы

Президент принял председателя Национального Банка Тимура Сулейменова.

Глава государства заслушал отчет об итогах реализации денежно-кредитной политики в январе–июле 2026 года. Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о ситуации в экономике, деловой активности, факторах инфляции и принимаемых мерах для стабилизации цен. Годовая инфляция снижается десятый месяц подряд и в июле составила 10,2%, чему способствуют проводимая денежно-кредитная политика, укрепление обменного курса тенге, стабилизация потребительской активности, а также комплекс скоординированных антиинфляционных мер правительства и Национального Банка.

Президенту было доложено о динамике кредитования экономики. Ссудный портфель банков по кредитам бизнесу на 1 июля 2026 года увеличился на 17,1% в годовом выражении, при этом темпы кредитования малого и среднего бизнеса ускорились до 29,6%. Одновременно рост потребительского кредитования замедлился с 21,0% в начале года до 13,0%, что свидетельствует об эффективности принятых пруденциальных мер и нормализации темпов потребительского кредитования. Таким образом, кредитные ресурсы перераспределяются в пользу финансирования бизнеса.

Касым-Жомарту Токаеву также сообщили о ситуации на валютном рынке, состоянии активов Национального фонда и ЕНПФ, а также золотовалютных резервов страны (ЗВР). На 1 июля текущего года совокупный объем Национального фонда и ЗВР составил 127,3 млрд долларов. Для развития финансовой экосистемы Alatau City Национальным Банком выработаны меры, направленные на быстрое и гибкое передвижение капитала, а также привлечение инвестиций в развитие города.

Инвестиционный доход Национального фонда за первое полугодие этого года достиг 2,3 млрд долларов. Пенсионные активы ЕНПФ составили 27,8 трлн тг., увеличившись с начала года на 1,7 трлн тг.

Главе государства была представлена информация о ходе реализации его поручений по развитию индустрии цифровых финансовых активов и Национальной цифровой финансовой инфраструктуры. В числе новых направлений — использование стейблкоинов для трансграничных платежей, развитие инфраструктуры и выпуск токенизированных государственных активов. Также введен новый сегмент платежного рынка — лицензируемые платежные организации первой категории. Это позволит стимулировать развитие конкуренции, снизить издержки клиентов, а также расширить доступность цифровых инновационных сервисов для населения и бизнеса.

В рамках Национальной платежной системы с 19 июля запущены QR-платежи и переводы по номеру телефона между клиентами любых банков. С момента запуска в системе обработано 6,5 млн операций на 170 млрд тенге.

По словам Тимура Сулейменова, Национальный Банк принимает все необходимые меры для обеспечения ценовой стабильности и достижения среднесрочной цели по инфляции в 5%.

По итогам встречи Президент поставил ряд задач по деятельности Национального Банка и подчеркнул важность дальнейшей стабилизации инфляции.