Канат Бозумбаев поручил регионам ускорить реализацию проектов МЭКС и переход к цифровому учету ресурсов

Заместитель премьер-министра провел в Караганде выездное заседание Проектного офиса Национального проекта «Модернизация энергетического и коммунального секторов».

Рассмотрены темпы реализации проектов в регионах, прохождение конкурсных процедур и финансирование, а также цифровизация коммунальной сферы и внедрение приборов учета.

В 2026 году в жилищно-коммунальный сектор страны привлечено порядка 1,3 трлн тенге инвестиций, в том числе 791 млрд тенге в рамках Национального проекта МЭКС. В настоящее время реализуются 328 проектов. Еще 257 проектов общей стоимостью 457 млрд тенге находятся на стадии конкурсных процедур. По 228 объектам подрядные организации уже определены.

Несмотря на общую положительную динамику, темпы подготовки и запуска проектов в регионах остаются неравномерными. По данным мониторинга, отставание по проведению конкурсных процедур и заключению договоров сохраняется в Туркестанской, Акмолинской и Актюбинской областях, а также в Шымкенте.

Канат Бозумбаев потребовал от регионов ускорить работу с учетом ограниченных сроков ремонтного сезона. Все необходимые решения на уровне правительства, включая ускоренное прохождение экспертизы проектно-сметной документации, приняты. Курирующим заместителям акимов поручено взять реализацию Национального проекта на личный контроль, а возникающие проблемные вопросы оперативно выносить на уровень проектных управляющих и аппарата правительства.

«Ремонтный сезон очень короткий. Все необходимые решения на уровне Правительства приняты, включая ускорение экспертизы проектно-сметной документации. Теперь мяч на стороне акиматов. Курирующим заместителям акимов необходимо держать реализацию Национального проекта на личном контроле», — подчеркнул Канат Бозумбаев.

До 1 сентября 2026 года регионы должны начать ремонтные работы по проектам с готовой ПСД и обеспечить подачу заявок на 2027 год через Электронную платформу МЭКС. Одновременно поручено ускорить разработку проектно-сметной документации и прохождение экспертизы по остальным объектам. АО «НИХ «Байтерек» должно обеспечить финансирование всех проектов текущего года.

Отдельно рассмотрена реализация Национального проекта в Карагандинской области. Регион был отмечен в числе первых, активно включившихся в механизмы МЭКС еще на этапе пилотных проектов. Только в текущем году здесь запланирована реализация проектов на сумму свыше 85 млрд тенге. С 2025 года на Электронной платформе по Карагандинской области размещено 30 проектов общей стоимостью 134 млрд тенге и протяженностью 420,6 км. По 14 проектам уже ведутся строительно-монтажные работы на сумму 83,4 млрд тенге с охватом 151,3 км инженерных сетей. На 2027 год загружено еще 12 проектов стоимостью 45,3 млрд тенге и протяженностью 84 км.

Акимату Карагандинской области поручено сохранить набранные темпы, ускорить начало строительно-монтажных работ по заявленным на текущий год проектам и обеспечить их своевременное завершение.

При формировании заявок на 2027 год отдельное внимание необходимо уделить недопущению необоснованного роста тарифной нагрузки. Также поручено усилить разъяснительную работу по предоставлению жилищной помощи гражданам и обеспечить своевременное принятие тарифных решений с соблюдением баланса интересов населения и коммунальных предприятий. Отдельный блок заседания был посвящен цифровизации, приборизации и рациональному потреблению коммунальных ресурсов.

Канат Бозумбаев поручил проработать механизм применения социальных норм потребления. В пределах установленной нормы предполагается применение одной ставки, а потребление сверх нее — по более высокому тарифу. Такой подход должен стимулировать бережное использование коммунальных ресурсов. Одним из ключевых условий цифровизации должна стать полная приборизация потребителей.

По словам вице-премьера, без достоверных первичных данных невозможно обеспечить точный учет потребления и потерь, создать полноценные информационные системы и перейти к использованию технологий искусственного интеллекта.

«Как мы можем использовать искусственный интеллект, если у нас нет первичных данных? Первоочередная задача — у всех потребителей должны быть приборы учета. Без внедрения информационных систем и учета мы не продвинемся», — отметил Канат Бозумбаев.

При оснащении приборами учета приоритет должен отдаваться продукции отечественного производства. Поставлена задача поэтапно увеличивать локализацию производства. На первоначальном этапе доля казахстанского содержания по приборам учета должна составлять не менее 70%.

«Национальный проект настроен на то, чтобы было именно казахстанское содержание. Если необходимая продукция производится в Казахстане, она должна использоваться в проектах. По приборам учета необходимо обеспечить казахстанское содержание и дальше поэтапно увеличивать локализацию», — подчеркнул вице-премьер.

Профильным государственным органам поручено до 1 сентября разработать и утвердить единые требования к производственному и коммерческому учету коммунальных ресурсов, включая требования к составу, качеству, периодичности и формату передачи данных по всем коммунальным сетям.

Приборы учета должны соответствовать требованиям по казахстанскому содержанию, а передача информации осуществляться по единым стандартам.

Министерству промышленности и строительства совместно с Министерством энергетики и Министерством национальной экономики поручено проработать механизм передачи общедомовых и индивидуальных приборов учета на баланс субъектов естественных монополий, включая порядок их дальнейшей эксплуатации, обслуживания, поверки, ремонта и замены.

Отдельно Канат Бозумбаев обратил внимание на выполнение цифровых индикаторов Национального проекта. В текущем году охват отрасли отраслевыми центрами информационной безопасности должен составить не менее 20%. Ответственным государственным органам поручено активизировать эту работу.

В завершение вице-премьер напомнил о персональной ответственности за достижение показателей Национального проекта.

«За каждый индикатор Национального проекта закреплена персональная ответственность государственных служащих. Посмотрите все показатели и результаты, чтобы потом не говорили, „Я не знал“», — заявил Канат Бозумбаев.

По итогам года выполнение каждого показателя план-графика Национального проекта будет сопоставлено с фактическими результатами. Отклонение от установленных индикаторов недопустимо.

Напомним — 27 августа 2026 г. в Астане пройдет конференция PROFIT Industry & Energy Day, посвященная информационным технологиям в промышленности и энергетике.