Госаудит переводят на искусственный интеллект и риск-модели

Сейчас аудит в основном фиксирует нарушения уже после того, как деньги потрачены, а новая модель смещает акцент на предупреждение рисков.

Внутренний государственный аудит в Казахстане переходит от проверок постфактум к предупреждению нарушений, а ручной анализ данных заменят аналитические платформы и искусственный интеллект. Такую модель закрепляет Концепция развития внутреннего государственного аудита до 2030 года, которую утвердило Министерство финансов, передает Uchet.kz.

Концепция — это первый стратегический документ, который сводит развитие госаудита в единое видение до 2030 года. Его цель — сделать контроль за бюджетными деньгами точнее и при этом снизить нагрузку на проверяемых.

Сейчас аудит в основном фиксирует нарушения уже после того, как деньги потрачены. Новая модель смещает акцент на предупреждение рисков. Вместо фрагментарных проверок вводится сквозной мониторинг движения бюджетных средств.

Искусственный интеллект планируют применять для обработки больших массивов данных, поиска скрытых закономерностей и аномалий в финансовых потоках. Задача такого анализа — находить системные риски раньше, чем они приведут к потерям бюджета.

Минфин приводит данные за первое полугодие 2026 года в сравнении с тем же периодом 2025 года. Количество аудиторских мероприятий сократилось на 7%, а сумма выявленных финансовых нарушений выросла на 76%. Объем бюджетных средств, по которым приняли превентивные меры без проведения аудита, вырос более чем вдвое — с 200 до 500 миллиардов тенге.

Министр финансов Мади Такиев связывает это с переходом к аналитической модели контроля: «Будущее государственного аудита за технологиями, качественными данными и профилактикой нарушений. Наша задача обеспечить эффективное использование государственных ресурсов и повысить доверие общества к системе управления финансов».

Концепция описывает не только проверки самих госорганов. Одно из направлений — профилактический контроль субъектов реального сектора экономики, включая организации публичного интереса. Его цель обозначена как предупреждение нарушений законодательства, снижение финансовых рисков и повышение прозрачности финансово-хозяйственной деятельности компаний.

При этом бизнес-сообщество, по тексту концепции, ждет от системы понятной и справедливой контрольной среды с минимизацией необоснованного административного давления. Конкретные механизмы такого контроля появятся позже, через изменения в законодательстве.

Документ называет базой для реализации Бюджетный кодекс, Цифровой кодекс и Закон «О государственном аудите и финансовом контроле». Через изменения и дополнения в эти и другие акты планируют внедрять цифровой аудит, риск-ориентированный подход и инструменты искусственного интеллекта, а также расширять доступ аудиторов к государственным информационным системам.

Концепцию могут пересматривать по мере развития цифровых технологий и изменений бюджетной политики.