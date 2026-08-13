В Казахстане создают единый реестр должников

Это унифицированный электронный банк данных, содержащий сведения о должниках по исполнительным производствам.

Всех должников в Казахстане внесут в единый реестр. Приказ Минюста введут в действие с 25 августа 2026 года. Сведения о должнике теперь будут включаться в реестр автоматически после возбуждения исполнительного производства, (в т. ч. упрощенного), передает Sputnik.

В документе уточнили основания для включения сведений реестр:

— возбуждение исполнительного или упрощенного исполнительного производства;

— образование задолженности по исполнительным документам свыше 3 месяцев;

— неисполнение должником исполнительного документа о порядке общения с ребенком более 2 раз подряд.

Сведения в реестре содержат:

— имя должника либо наименование организации-должника;

— название и адрес органа, выдавшего исполнительный документ, дата выдачи и содержание неисполненной обязанности должника;

— имя судебного исполнителя, наименование и адрес территориального отдела или адрес конторы ЧСИ.

Территориальный орган Минюста исключает сведения о должнике в течение 3 рабочих дней на основании информации судебного исполнителя. Документ предусматривает также процедуру автоматического исключения сведений.