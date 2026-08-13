Электронные паспорта для автотранспорта гармонизируют в ЕАЭС

Мероприятия плана будут реализовывать до II квартала 2027 года.

Евразийская экономическая комиссия утвердила план по совершенствованию права ЕАЭС в сфере функционирования систем электронных паспортов транспортных средств (шасси), электронных паспортов самоходных машин и других видов техники. Документ сформировали по итогам мониторинга информационного взаимодействия администратора с национальными операторами систем электронных паспортов, в том числе на основании предложений, поступивших от уполномоченных органов стран ЕАЭС, передает Sputnik.

По словам министра по техническому регулированию ЕЭК Александра Субботина, мероприятия плана направлены на совершенствование реестров и цифровых документов об оценке соответствия, гармонизацию сведений электронных паспортов с этими документами, а также урегулирование вопросов передачи таможенных сведений: «План носит рамочный характер. На данном этапе определяется только перечень актов Союза, требующих корректировки. Конкретное содержание соответ ствующих изменений будет дополнительно прорабатываться совместно с уполномоченными органами государств-членов».

Мероприятия плана будут реализовывать до II квартала 2027 года. Это позволит устранить возникающие сложности при обмене сведениями электронных паспортов, выявленные в ходе мониторинга информационного взаимодействия администратора с национальными операторами.