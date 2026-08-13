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    Массовый сбой Telegram в Казахстане: что произошло?

    Проблемы зафиксированы во всех регионах РК, при этом в остальном мире мессенджер работает штатно.

    13 августа 2026 13:32, Profit.kz
    Рубрики: Связь, Интернет, Общество

    Днем 13 августа пользователи по всему Казахстану столкнулись со сбоем в работе Telegram. Первые проблемы начались около 11:25 по времени Астаны: у людей перестали отправляться сообщения, застряла загрузка фото и видео, у многих приложение и вовсе не смогло подключиться к серверам.

    По данным сервисов мониторинга (Detector404 и Downdetector), сбой затронул практически все регионы страны. Больше всего обращений поступает из Астаны и Алматы, а также из Карагандинской, Павлодарской, Костанайской, Восточно-, Северо- и Западно-Казахстанской областей.

    Чаще всего с проблемами сталкиваются владельцы мобильных устройств:

    — iOS: 41,1% всех жалоб;
    — Android: 33,7%;
    — Десктоп-версии (Windows и macOS): суммарно около 24% обращений.

    При этом о глобальной аварии на серверах Telegram речи не идет — международные сервисы показывают, что в большинстве других стран мессенджер работает штатно, а проблема затронула именно наш регион.

    В «Казахтелекоме» пояснили, что внутри страны никаких аварий или технических сбоев нет, национальная сеть работает в обычном режиме. Однако оператор зафиксировал резкое падение входящего и исходящего трафика Telegram на ключевых зарубежных узлах обмена данными (во Франкфурте и Москве). Чтобы выяснить, почему прошел сбой на этих внешних точках, «Казахтелеком» уже направил официальный запрос технической команде Telegram.

    В Министерстве искусственного интеллекта и цифрового развития РК также подтвердили, что фиксируют обращения казахстанцев: «В настоящее время фиксируются отдельные обращения пользователей, связанные с недоступностью мессенджера Telegram. Технические специалисты разбираются в ситуации».

    От самой команды Telegram официальных комментариев по поводу причин неполадок пока не поступало.

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