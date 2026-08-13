Массовый сбой Telegram в Казахстане: что произошло?

Проблемы зафиксированы во всех регионах РК, при этом в остальном мире мессенджер работает штатно.

Днем 13 августа пользователи по всему Казахстану столкнулись со сбоем в работе Telegram. Первые проблемы начались около 11:25 по времени Астаны: у людей перестали отправляться сообщения, застряла загрузка фото и видео, у многих приложение и вовсе не смогло подключиться к серверам.

По данным сервисов мониторинга (Detector404 и Downdetector), сбой затронул практически все регионы страны. Больше всего обращений поступает из Астаны и Алматы, а также из Карагандинской, Павлодарской, Костанайской, Восточно-, Северо- и Западно-Казахстанской областей.

Чаще всего с проблемами сталкиваются владельцы мобильных устройств:

— iOS: 41,1% всех жалоб;

— Android: 33,7%;

— Десктоп-версии (Windows и macOS): суммарно около 24% обращений.

При этом о глобальной аварии на серверах Telegram речи не идет — международные сервисы показывают, что в большинстве других стран мессенджер работает штатно, а проблема затронула именно наш регион.

В «Казахтелекоме» пояснили, что внутри страны никаких аварий или технических сбоев нет, национальная сеть работает в обычном режиме. Однако оператор зафиксировал резкое падение входящего и исходящего трафика Telegram на ключевых зарубежных узлах обмена данными (во Франкфурте и Москве). Чтобы выяснить, почему прошел сбой на этих внешних точках, «Казахтелеком» уже направил официальный запрос технической команде Telegram.

В Министерстве искусственного интеллекта и цифрового развития РК также подтвердили, что фиксируют обращения казахстанцев: «В настоящее время фиксируются отдельные обращения пользователей, связанные с недоступностью мессенджера Telegram. Технические специалисты разбираются в ситуации».

От самой команды Telegram официальных комментариев по поводу причин неполадок пока не поступало.