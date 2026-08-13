Казахстан и Корея запустят программу двойного диплома по информационной безопасности

Партнерство АГЭУ и Seoul Cyber University отражает общую заинтересованность двух университетов в развитии современных международных образовательных форматов.

В рамках встречи министра науки и высшего образования РК Саясата Нурбек с руководством Seoul Cyber University отмечено развитие партнерства между корейским университетом и Алматинским гуманитарно-экономическим университетом. Сотрудничество между АГЭУ и Seoul Cyber University является одним из примеров развития международных образовательных связей между Казахстаном и Республикой Корея. В декабре 2025 года университеты подписали меморандум о взаимопонимании, заложивший основу для стратегического партнерства в сфере высшего образования.

В рамках достигнутых договоренностей АГЭУ и Seoul Cyber University планируют реализовать совместную программу двойного диплома по образовательной программе «Информационная безопасность и искусственный интеллект» (6B06107) на уровне бакалавриата.

Программа направлена на расширение международных образовательных возможностей для казахстанских студентов и предусматривает получение академического опыта в двух университетах, доступ к их образовательным и академическим ресурсам, а также двух дипломов — АГЭУ и Seoul Cyber University.

Обучение планируется организовать по модели 1+2+1: первый и четвертый годы студенты будут обучаться в АГЭУ, второй и третий годы — в Seoul Cyber University. Такой формат позволит студентам получить опыт обучения в двух академических средах, расширить международные профессиональные связи, развить компетенции в сфере информационных технологий и искусственного интеллекта, а также повысить конкурентоспособность на рынке труда.

Партнерство АГЭУ и Seoul Cyber University отражает общую заинтересованность двух университетов в развитии современных международных образовательных форматов, академической мобильности и подготовке специалистов нового поколения в области информационной безопасности, искусственного интеллекта и цифровых технологий.

Напомним — 30 октября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Education Day, посвященная информационным технологиям в сфере образования.