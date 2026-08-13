HUAWEI представила новую флагманскую серию Pura90s в Алматы

Модели серии объединили выразительный дизайн, продвинутые технологии и профессиональные возможности мобильной фотографии.

12 августа 2026 года компания HUAWEI провела в Алматы презентацию новой флагманской серии смартфонов HUAWEI Pura90s. В линейку вошли две модели — HUAWEI Pura90s Pro и HUAWEI Pura90s Pro Max, объединившие выразительный дизайн, продвинутые технологии и, прежде всего, профессиональные возможности мобильной фотографии.

Главной темой презентации стала камера — именно вокруг нее построена концепция новой серии. HUAWEI сделала акцент на том, чтобы пользователи могли не просто делать качественные фотографии, а легко находить удачный кадр, передавать естественные цвета и сохранять даже самые мелкие детали.

Камера, которая помогает поймать идеальный момент

Главное преимущество HUAWEI Pura90s Pro Max — мощная система камер, созданная для съемки самых разных сюжетов: от портретов и городских пейзажей до удаленных объектов и деталей, которые сложно рассмотреть невооруженным глазом.

Флагман получил 200-Мп телеобъектив с ультрабольшим сенсором, который позволяет с высокой детализацией снимать удаленные объекты и использовать увеличение без потери выразительности и качества кадра. Видео можно снимать с 20-кратным увеличением, а телеобъектив помогает создавать естественные и выразительные портреты.

Отдельное внимание HUAWEI уделила цветопередаче. Благодаря технологии XMAGE второго поколения фотографии стремятся максимально точно передавать реальные оттенки — так, чтобы цвета на снимке выглядели естественно и соответствовали тому, что пользователь видит своими глазами.

ИИ, который знает, как построить кадр

Одной из самых интересных особенностей серии стала функция «Композиция с ИИ». Она помогает пользователю подобрать более удачный ракурс непосредственно во время съемки: смартфон предлагает понятные визуальные подсказки, которые помогают выстроить композицию и поймать лучший момент. Это особенно удобно для тех, кто не разбирается в правилах фотографии, но хочет получать эффектные снимки без долгого поиска правильного ракурса.

Флагман, рассчитанный на активный ритм жизни

Помимо камеры серия HUAWEI Pura90s получила характеристики, рассчитанные на длительное и комфортное использование. Обе модели оснащены аккумулятором емкостью 6000 мА/ч, а Pura90s Pro Max поддерживает проводную зарядку HUAWEI SuperCharge мощностью 100 Вт. Это позволяет меньше зависеть от розетки и дольше оставаться на связи в течение дня.

Надежность устройства дополняет Kunlun Glass — антибликовое и устойчивое к царапинам стекло. По данным лабораторных испытаний HUAWEI, оно обеспечивает снижение отражений на 70%, повышенную в 16 раз устойчивость к царапинам и в 25 раз улучшенную ударопрочность по сравнению с обычным стеклом.

При этом смартфон сохраняет фирменный акцент серии Pura на дизайне. Яркие цветовые решения и выразительная форма делают Pura90s не только технологичным устройством, но и заметным аксессуаром.

HUAWEI Pura90s в продаже

Во время презентации гости смогли лично познакомиться с новыми смартфонами, протестировать возможности камеры и оценить ключевые функции серии на практике.

HUAWEI Pura90s Pro и HUAWEI Pura90s Pro Max в продаже в Казахстане с 14 августа в официальном магазине Huawei Official Store на Kaspi и у официальных партнеров HUAWEI. Цена на серию начинается от 399 990 тенге.

Успейте приобрести новую флагманскую серию HUAWEI Pura90s и открыть для себя новый уровень мобильной фотографии.