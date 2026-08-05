Кай-Фу Ли поделился опытом применения ИИ в энергетическом секторе РК

Внедрение технологий искусственного интеллекта в энергетике становится одним из ключевых факторов повышения эффективности производственных процессов.

В Международном центре искусственного интеллекта Alem.ai состоялся отраслевой тренинг-семинар «AI for Energy», организованный Министерством энергетики и посвященный практическому применению технологий искусственного интеллекта в топливно-энергетическом комплексе. Тренинг объединил представителей госорганов, национальных компаний, предприятий энергетической отрасли, экспертного сообщества и международных партнеров. Всего в работе семинара приняли участие представители более 300 организаций топливно-энергетического комплекса.

Почетным гостем семинара стал всемирно известный эксперт в области искусственного интеллекта, председатель совета директоров и генеральный директор компании 01.AI, внештатный советник Президента Казахстана доктор Кай-Фу Ли.

Открывая семинар, вице-министр энергетики Бакытжан Ильяс отметил, что внедрение технологий искусственного интеллекта в энергетике становится одним из ключевых факторов повышения эффективности производственных процессов, надежности и безопасности энергетической инфраструктуры. По его словам, цифровые решения открывают новые возможности для прогнозирования, управления и оптимизации работы предприятий отрасли.

В ходе семинара Кай-Фу Ли представил международный опыт внедрения ИИ в государственном управлении и энергетическом секторе, а также рассказал о современных тенденциях развития технологий искусственного интеллекта.

В рамках мероприятия Министерство энергетики, компания 01.AI и Казахский национальный университет имени аль-Фараби подписали Меморандум о сотрудничестве, направленный на развитие совместных проектов в сфере цифровой трансформации, подготовки кадров и внедрения технологий искусственного интеллекта в энергетической отрасли.

Программа семинара включала тематические лекции, посвященные использованию искусственного интеллекта в государственном управлении, цифровой трансформации энергетики, роли энергетической отрасли в развитии ИИ, а также вопросам принятия управленческих решений в условиях стремительного технологического развития. Участники обсудили лучшие международные практики, перспективы внедрения интеллектуальных решений и дальнейшие шаги по цифровизации топливно-энергетического комплекса Казахстана.

Напомним — 27 августа 2026 г. в Астане пройдет конференция PROFIT Industry & Energy Day, посвященная информационным технологиям в промышленности и энергетике.