В Кызылординской области обсудили развитие цифровой инфраструктуры и внедрение ИИ

До 2029 года в области планируют подключить к высокоскоростному интернету 129 социальных и государственных объектов, устранить «белые пятна» мобильной связи и расширить сети 4G и 5G.

В Кызылорде состоялась встреча вице-министра искусственного интеллекта и цифрового развития Досжана Мусалиева с населением, где ключевыми темами обсуждения стали развитие цифровой инфраструктуры региона, улучшение качества связи и внедрение проектов на базе искусственного интеллекта.

Открывая встречу, вице-министр Досжан Мусалиев акцентировал внимание на стратегических задачах ведомства: «Глава государства ставит перед нами четкую цель — превратить Казахстан в технологическое государство с развитой экосистемой искусственного интеллекта. Сегодня наша главная задача заключается в том, чтобы передовые цифровые сервисы, будь то скоростной интернет в отдаленных селах, умные алгоритмы в e-Otinish или современные государственные услуги, были одинаково доступны и удобны для каждого жителя страны, независимо от региона».

Далее вице-министр подробно остановился на практической реализации этих задач в регионе в рамках национального проекта «Доступный интернет» и стратегии «Digital Qazaqstan». В частности, до 2029 года в Кызылординской области запланировано подключение к высокоскоростному интернету 129 социальных и государственных объектов, включая школы, больницы и акиматы, а также активное устранение «белых пятен» мобильной связи и расширение сетей 4G и 5G.

Отдельное внимание было уделено внедрению инноваций в государственные сервисы: интеграции AI-модулей в платформу e-Otinish, запуску сервиса eGov AI и развитию отечественных технологических инициатив.

Кроме того, в регионе прорабатывается вопрос открытия нового цифрового ЦОНа в формате концепции Apple Store, а также продолжается системная работа по кибербезопасности и защите персональных данных граждан через платформы CITIZEN SEC и NOMAD GUARD.

Напомним — 21 мая 2027 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Telecom Day, посвященная новейшим технологиям построения цифровых сетей в Казахстане.