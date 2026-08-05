Аналитика, дашборды и чат-бот: KOREM запустил новый цифровой портал для рынка электроэнергии

В дальнейшем АО «KOREM» планирует развитие аналитических возможностей портала за счет внедрения технологий искусственного интеллекта.

АО «Казахстанский оператор рынка электрической энергии и мощности» запустил новый интернет-ресурс с аналитическим цифровым порталом нового поколения для анализа рынка электрической энергии Казахстана. Он объединяет интерактивную аналитику, статистические данные и инструменты мониторинга выполняемых функций АО «KOREM».

Ключевым элементом нового интернет-ресурса стал информационный портал KOREM — аналитическая цифровая платформа, которая дает возможность участникам рынка, государственным органам и экспертному сообществу доступ к интерактивной статистике и аналитическим данным по оказываемым услугам Общества.

Запуск нового цифрового портала является одним из этапов реализации Стратегии развития АО «KOREM» на 2025–2035 годы, предусматривающей развитие инновационных решений, цифровизацию процессов и совершенствование механизмов взаимодействия с участниками рынка.

Одним из ключевых инструментов портала является аналитический дашборд — информационная панель централизованных торгов электрической энергией, позволяющий анализировать результаты торгов начиная с 1 июля 2023 года. С его помощью пользователи могут отслеживать динамику спроса и предложения, объемы заключенных сделок, изменение средневзвешенных цен, торговую активность участников и сравнивать показатели за различные временные периоды, по мимо этого пользователям будет доступна информация о купле-продаже дисбалансов, их видов, стоимости, зонах балансирования, операциях с сопредельными государствами, а также данные по почасовым объемам балансирующей электрической энергии.

Новый интернет-ресурс также включает интеллектуальный чат-бот, который помогает пользователям быстрее находить необходимую информацию и ориентироваться в цифровых сервисах платформы.

В дальнейшем АО «KOREM» планирует развитие аналитических возможностей портала за счет внедрения технологий искусственного интеллекта. Использование ИИ позволит расширить инструменты обработки данных, выявления рыночных тенденций и повысить эффективность работы пользователей с аналитической информацией.

Напомним — 27 августа 2026 г. в Астане пройдет конференция PROFIT Industry & Energy Day, посвященная информационным технологиям в промышленности и энергетике.