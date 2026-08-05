Казахстанец смог зайти в чужой аккаунт eGov и показал это в соцсетях

В АО «Национальные информационные технологии» сообщили, что уже начали разбираться в обстоятельствах произошедшего.

Молодой человек при попытке войти в свой аккаунт eGov оказался в личном кабинете другого человека. О необычной ситуации он рассказал в Threads, после чего АО «Национальные информационные технологии» начало проверку, передает Курсив.

По словам автора поста, после авторизации вместо собственного профиля он увидел данные другого пользователя: «В eGov я зашел на чей-то левый аккаунт, когда пытался зайти в свой. Как это вообще возможно?».

В АО «Национальные информационные технологии» сообщили, что уже начали разбираться в обстоятельствах произошедшего. Пока неизвестно, был ли это единичный технический сбой или проблема могла затронуть других пользователей.

«В настоящее время специалистами АО „Национальные информационные технологии“ проводится детальная техническая проверка изложенных обстоятельств, включая анализ описанного пользователем сценария авторизации. Для всестороннего рассмотрения ситуации у автора публикации также запрошены дополнительные материалы», — прокомментировали инцидент в АО НИТ.

Напомним — 20 ноября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Security Day, посвященная информационной безопасности для бизнеса.