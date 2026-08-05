Минторговли Казахстана прокомментировало миллиардные потери селлеров Wildberries

В Сети обсуждают цифру в 1 млрд тенге — именно во столько оценивают возможные убытки казахстанских продавцов из-за ЧП на логистических объектах Wildberries, однако у властей РК пока нет официальных данных.

Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев призвал не доверять звучащим в публичном поле оценкам ущерба казахстанских продавцов от атак на логистические объекты Wildberries в России. По его словам, у властей пока нет официальных данных, поэтому цифру в 1 млрд тенге нельзя ни подтвердить, ни опровергнуть. На брифинге в правительстве министр заявил, что даже сам маркетплейс пока предоставляет противоречивую информацию о масштабах последствий, передает Курсив.

«Местный офис Wildberries не владеет обстановкой: сколько ущерб, сколько селлеров — цифры разнятся. Дают 46 тыс., а глава дает 118 тыс. — это же серьезная разница. Поэтому мы маркетплейсу поставили ряд вопросов, на которые они должны нам предоставить информацию», — сказал Шаккалиев.

Он подчеркнул, что в министерство официальные обращения от пострадавших не поступали.

«То, что вы упомянули, — 1 млрд тенге. Пока я бы эту цифру назвал условной, потому что ни опровергнуть, ни подтвердить ее мы не можем, потому что у нас официальных данных нет. Насколько известно, всего этого подсчет ведется. Конечно, этой информацией мы будем обладать, и мы ее предоставим», — отметил министр.

Также Шаккалиев заявил, что правительство не планирует объявлять налоговые каникулы для тех казахстанцев, кто получил ущерб от атак на склады. Кроме того, меры поддержки, действующие в стране для бизнеса, не предусматривают компенсаций и страхования в случае подобных происшествий за рубежом. Однако министерство продолжит проводить консультации с маркетплейсом.

Тем временем Wildberries сообщил о мерах поддержки предпринимателей. Этот вопрос компания обсудила на рабочей встрече с министерством торговли и интеграции и Национальной палатой предпринимателей «Атамекен».

По данным маркетплейса, на площадке зарегистрировано более 120 тыс. предпринимателей из Казахстана, а объем их экспорта по итогам 2025 года вырос на 62%.

Компания заявила, что уже начала выплаты пострадавшим продавцам. На первом этапе компенсации получили более 88 тыс. селлеров из разных стран, включая предпринимателей с небольшими товарными остатками. Второй этап охватил еще более 97 тыс. представителей малого и среднего бизнеса, в том числе тех, кто уже получил первые выплаты. В Wildberries отметили, что дальнейшие решения по компенсациям примут после полной оценки последствий атак на логистические объекты.

«Казахстан является для нас приоритетным направлением, и мы намерены и дальше инвестировать в развитие платформы в стране, поддерживать казахстанских предпринимателей и укреплять рынок электронной торговли. Для Wildberries нет разделения партнеров по страновому признаку. Все меры помощи и компенсаций для продавцов, чей товар пострадал на логистических объектах, в полной мере распространяются и на селлеров из Казахстана», — заявил директор департамента по развитию инноваций и экосистемы Wildberries Евгений Этин.

Шаккалиев также прокомментировал планы компании по развитию логистической инфраструктуры в Казахстане. По его словам, сейчас Wildberries арендует около 46 тыс. кв. м складских площадей. К первому кварталу 2027 года компания планирует ввести новые объекты в Алматы и Астане общей площадью около 260 тыс. кв. м. Их строительство продолжается уже несколько лет. Распределение площадей будет следующим: в Алматы строится объект на 103 тыс. кв. м, а в Астане — на 160 тыс. кв. м.

Напомним — 9 апреля 2027 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Retail & Finance Day, посвященная новым технологиям в ритейле и финансовом секторе Казахстана.