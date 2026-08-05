Первый в Казахстане криптообменник интегрировался в банк миллиардера Кима

Клиенты банка смогут пополнять счет на платформе Pax Finance.

Первый лицензированный криптообменник Казахстана Pax Finance объявил об интеграции с мобильным приложением Alatau City Bank, который принадлежит бизнесмену Вячеславу Киму. Благодаря этому клиенты банка смогут пополнять счет на платформе Pax Finance напрямую с банковской карты через приложение. Об этом рассказали в компании, передает Курсив.

Пользователям больше не потребуется переходить на сторонние сайты или вручную вводить реквизиты. Пополнение счета будет происходить через интегрированный сервис внутри банковской экосистемы.

В пресс-службе Alatau City Bank, в свою очередь, не стали подтверждать информацию о реализации совместного проекта с Pax Finance: «В случае участия в каких-либо интеграциях с партнерами банк сообщает об этом на своих официальных ресурсах».

Напомним, в начале июля Национальный банк выдал Pax Finance первую в истории Казахстана лицензию криптообменника. Она позволяет компании официально покупать, продавать и хранить цифровые активы, а также открывать отделения и устанавливать криптоматы.

Pax Finance зарегистрировали в Астане в мае 2026 года. Среди ее учредителей — финансист и автор Telegram-канала Finmentor.kz Арман Батаев, один из первых участников криптоиндустрии Казахстана Азат Бекмагамбетов и предпринимательница Орынгуль Есжанова.

Alatau City Bank контролируется совладельцем Kaspi.kz Вячеславом Кимом. По оценке Forbes, его состояние составляет $7,8 млрд, что делает его самым богатым бизнесменом Казахстана.

Напомним — 9 апреля 2027 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Retail & Finance Day, посвященная новым технологиям в ритейле и финансовом секторе Казахстана.