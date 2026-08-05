Деятельность «Казпочты» оказалась убыточной

Компания сэкономила на налогах сотни миллионов.

«Казпочта» завершила 2025 год с операционным убытком в 354,7 млн тенге. Выйти в плюсовую зону в итоговой отчетности национальный оператор смог в основном за счет экономии по налогам. Это следует из финансовой отчетности компании по итогам 2025 года, передает Курсив.

До налогообложения, с учетом доли убытка в ассоциированной компании, почтовый оператор ушел в прямой минус на 402,9 млн тг., тогда как годом ранее фиксировал прибыль на уровне 327,4 млн тг. Разница между двумя показателями составила более 730 млн тг. Ситуацию спасла экономия по подоходному налогу в размере 626,2 млн тг. (годом ранее показатель сложился на уровне 232,5 млн). Именно она покрыла образовавшиеся убытки и позволила компании отчитаться о чистой прибыли в 223,3 млн тг. за год.

Операционный провал произошел даже несмотря на уверенный рост доходов и крупные государственные вливания.

Общая выручка «Казпочты» увеличилась с 62 млрд до 67,6 млрд тенге — на 5,6 млрд или 9%. Традиционно основную часть этих денег принесли почтовые услуги (41,2 млрд тенге) и финансовые сервисы (21,7 млрд тенге).

Государство также оказало компании поддержку: объем субсидий из бюджета подскочил сразу в 10 раз — с 935,9 млн до 9,57 млрд тенге. Кроме того, себестоимость реализации услуг осталась примерно на том же уровне и составила 81,1 млрд тенге против 81,6 млрд годом ранее.

Ключевую роль в просадке операционных показателей сыграли процентные расходы, которые год к году выросли более чем в 2,5 раза, с 16,3 до 43,4 млрд тенге.

В этой статье основная масса расходов пришлась на процентные расходы по счетам и депозитам клиентов — 40,4 млрд тенге. Для сравнения, в 2024 году этот показатель закрепился на уровне 11,1 млрд тенге.