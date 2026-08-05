В Казахстане вводят новые правила вывоза и возврата товаров для маркетплейсов

Обсуждение проекта приказа продлится до 18 августа 2026 года.

Порядок, по которому операторы электронной торговли уведомляют органы государственных доходов о вывозе и возврате товаров с таможенного склада, планируют утвердить. Правила касаются товаров электронной торговли, которые лежат на таможенном складе и оттуда доставляются физическим лицам. Основание — пункты 10 и 11 статьи 392-6 Кодекса о таможенном регулировании. Проект приказа разработал и вынес на обсуждение Комитет государственных доходов, передает Uchet.kz.

Оператор электронной торговли уведомляет органы государственных доходов, когда вывозит товар со склада для доставки покупателю — физическому лицу. Уведомление подают до завершения таможенной процедуры таможенного склада.

Второй блок правил — про возврат. Оператор обеспечивает возможность вернуть товар, оформляет подтверждающие документы и уведомляет органы госдоходов о возврате. Сделать это нужно до истечения срока подачи декларации на товары электронной торговли.

Ожидается, что правила создадут единый механизм взаимодействия с операторами электронной торговли и повысят прозрачность учета товаров. Отрицательных социально-экономических и правовых последствий разработчик не ожидает.

Напомним — 9 апреля 2027 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Retail & Finance Day, посвященная новым технологиям в ритейле и финансовом секторе Казахстана.