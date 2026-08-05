«Цифровое зеркало торговли» формируют на базе НКТ

Прототип уже разработан, ведется подготовка к промышленной эксплуатации.

На базе Национального каталога товаров формируется единая цифровая система сквозной прослеживаемости товаров «Цифровое зеркало торговли». Об этом рассказал министр торговли и интеграции РК Арман Шаккалиев. На сегодня классифицировано 85 тыс. видов товаров и услуг, в НКТ зарегистрировано 67,7 тыс. пользователей и оцифровано 30 млн товаров, передает Uchet.kz.

Каталог уже интегрирован с информационными системами Министерства финансов: портал государственных закупок, электронные счета-фактуры, таможенная система «Кеден», операторами фискальных данных, системой «1С», а также с системами торговых сетей и маркетплейсов. Завершается его интеграция с Реестром отечественных товаропроизводителей.

«Тем самым мы получаем полную базу казахстанских товаров, — сказал министр. — Это позволит получать объективную информацию о движении товаров, динамике цен, доле отечественной продукции на внутреннем рынке, адресно применять меры государственной поддержки».