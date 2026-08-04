Қазақстандық ғалымдар ара селекциясына арналған цифрлық платформаны әзірледі
Платформа ғылыми зерттеулерді, цифрлық есепке алу жүйесін және омарталарды басқарудың заманауи құралдарын біріктіріп, селекциялық жұмыстардың ғылыми негізде жүргізілуіне мүмкіндік береді.
Ұлттық аграрлық ғылыми-білім беру орталығының (ҰАҒББО) ғалымдары араларды селекциялау және омарталарды басқаруға арналған алғашқы Apislab цифрлық платформасын әзірледі. Бүгінде бұл жүйені Қазақстанның түрлі өңірлеріндегі 201 омарта шаруашылығы пайдаланып келеді, деп хабарлайды ҚР Ауыл шаруашылығы министрлігі.
Әзірлеме «Ара шаруашылығындағы селекциялық үдерісті тиімді басқару технологияларын әзірлеу» жобасы аясындағы бағдарламалық-нысаналы қаржыландыру негізінде жүзеге асырылды. Платформа ғылыми зерттеулерді, цифрлық есепке алу жүйесін және омарталарды басқарудың заманауи құралдарын біріктіріп, селекциялық жұмыстардың ғылыми негізде жүргізілуіне мүмкіндік береді.
Apislab — өзара байланысқан үш компоненттен тұратын бірыңғай цифрлық экожүйе. Apislab Science веб-қосымшасы ара қанаттарының цифрлық кескіндері негізінде морфометриялық талдау жүргізуге және ғылыми зерттеулердің нәтижелерін сақтауға арналған. Apislab Apiary омарталарды, ара ұялары мен аналық араларды есепке алуға, өндірістік үдерістерді тіркеуге және бірыңғай сәйкестендіру жүйесін қалыптастыруға мүмкіндік береді. Ал Apislab Mobile мобильді қосымшасы омарташыларға омартада тікелей ара ұяларын тексеруге, селекциялық қасиеттерді бағалау нәтижелерін енгізуге және деректерді автоматты түрде ортақ базаға синхрондауға көмектеседі.
Платформаның басты ерекшеліктерінің бірі — әрбір ара ұясына бірегей сәйкестендіру нөмірі мен QR-кодтың берілуі. Соның арқасында омарташылар ара ұясы туралы толық ақпаратқа жедел қол жеткізіп, жүргізілген тексерулер мен басқа да іс-шаралар жөніндегі мәліметтер бірыңғай ақпараттық жүйеде сақталады.
Apislab платформасы пайдаланушылар үшін тегін. Жұмысты бастау үшін ара шаруашылығын жүйеде тіркеу жеткілікті. Осыдан кейін платформаның барлық мүмкіндіктері қолжетімді болады: омарталарды цифрлық есепке алу, тексерулердің электрондық журналдарын жүргізу, мобильді қосымшаны пайдалану және селекциялық жұмыстарды қолдау құралдары.
Apislab платформасын енгізу отандық ара шаруашылығын цифрландыруға, селекциялық жұмыстардың тиімділігін арттыруға, бал араларының генетикалық ресурстарын сақтауға және ғылым мен өндірістің өзара байланысын нығайтуға ықпал етеді.