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    На востоке Казахстана водоемы патрулируют дроны

    Воздушный патруль стал дополнительным инструментом профилактики, позволяющим повысить эффективность контроля в местах массового отдыха.

    4 августа 2026 15:00, Profit.kz
    Рубрики: Общество, Регионы

    Безопасность на воде в Восточно-Казахстанской области вместе со спасателями обеспечивают дроны. Беспилотники оснащены громкой связью и во время патрулирования над пляжами и водоемами напоминают отдыхающим о необходимости соблюдать общественный порядок, не оставлять детей без присмотра, не заплывать за буйки, не купаться в состоянии алкогольного опьянения и следить за личными вещами, передает Sputnik.

    «Воздушный патруль помогает контролировать обстановку на пляжах и других водоемах, а также своевременно предупреждать отдыхающих о необходимости соблюдать меры безопасности. Использование дронов позволяет оперативно охватывать значительные участки береговой линии, выявлять потенциально опасные ситуации и своевременно информировать граждан», — говорят в МВД.

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