На востоке Казахстана водоемы патрулируют дроны

Воздушный патруль стал дополнительным инструментом профилактики, позволяющим повысить эффективность контроля в местах массового отдыха.

Безопасность на воде в Восточно-Казахстанской области вместе со спасателями обеспечивают дроны. Беспилотники оснащены громкой связью и во время патрулирования над пляжами и водоемами напоминают отдыхающим о необходимости соблюдать общественный порядок, не оставлять детей без присмотра, не заплывать за буйки, не купаться в состоянии алкогольного опьянения и следить за личными вещами, передает Sputnik.

«Воздушный патруль помогает контролировать обстановку на пляжах и других водоемах, а также своевременно предупреждать отдыхающих о необходимости соблюдать меры безопасности. Использование дронов позволяет оперативно охватывать значительные участки береговой линии, выявлять потенциально опасные ситуации и своевременно информировать граждан», — говорят в МВД.