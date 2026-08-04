Нужно ли высшее образование в эпоху ИИ?

Глава Федерации спортивного программирования Багдат Мусин прокомментировал вопрос актуальности высшего образования в эпоху стремительного развития искусственного интеллекта.

По его мнению Багдата Мусина, высшее образование остается нужным элементом развития молодых людей. Он признался, что уже рекомендует своим детям изучать современные навыки, передает Zakon.kz.

«Высшее образование нужно, однозначно. Но нужно понимать, что эти скиллы — компьютерные науки, программирование, ИИ — они нужны, как воздух, любому человеку, которые планирует строить карьеру. А то, что нужно иметь глубокие отраслевые знания в физике, химии, биологии, — это никто не отрицает. Но эти знания также можно получать в школах, в глубоком формате. Тут вопрос не в том — нужно или нет. Вопрос в том — для чего нужно. Я одному из своих детей, который глубоко изучает биологию, порекомендовал изучить вайб-кодинг и ИИ, чтобы потом иметь возможность делать открытия в фармацевтике, в биологических науках. То есть, такие большие открытия будут делаться на стыке технологий, когда две-три науки будут переплетаться. Тогда будут происходить новые открытия и появляться новые бизнес-идеи», — высказался Багдат Мусин.

Напомним — 30 октября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Education Day, посвященная информационным технологиям в сфере образования.