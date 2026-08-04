Что важно сделать при смене номера телефона?
Чтобы получать SMS-коды от 1414, подтверждать государственные услуги и пользоваться сервисами eGov, номер телефона должен быть зарегистрирован в Базе мобильных граждан.
В Электронном правительстве eGov рассказали казахстанцам о важном нюансе, который нужно сделать в случае смены номера мобильного телефона. Казахстанцев просят не забыть обновить его в Базе мобильных граждан, передает Zakon.kz.
Чтобы получать SMS-коды от 1414, подтверждать государственные услуги и пользоваться сервисами eGov, ваш номер телефона должен быть зарегистрирован в Базе мобильных граждан. Если вы сменили номер телефона или хотите проверить, какой номер зарегистрирован, воспользуйтесь услугой «Регистрация абонентского номера в Базе мобильных граждан» на портале eGov.
С помощью услуги можно:
— зарегистрировать номер телефона;
— перерегистрировать номер;
— проверить статус регистрации.