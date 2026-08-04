Что важно сделать при смене номера телефона?

Чтобы получать SMS-коды от 1414, подтверждать государственные услуги и пользоваться сервисами eGov, номер телефона должен быть зарегистрирован в Базе мобильных граждан.

В Электронном правительстве eGov рассказали казахстанцам о важном нюансе, который нужно сделать в случае смены номера мобильного телефона. Казахстанцев просят не забыть обновить его в Базе мобильных граждан, передает Zakon.kz.

Чтобы получать SMS-коды от 1414, подтверждать государственные услуги и пользоваться сервисами eGov, ваш номер телефона должен быть зарегистрирован в Базе мобильных граждан. Если вы сменили номер телефона или хотите проверить, какой номер зарегистрирован, воспользуйтесь услугой «Регистрация абонентского номера в Базе мобильных граждан» на портале eGov.

С помощью услуги можно:

— зарегистрировать номер телефона;

— перерегистрировать номер;

— проверить статус регистрации.