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    Что важно сделать при смене номера телефона?

    Чтобы получать SMS-коды от 1414, подтверждать государственные услуги и пользоваться сервисами eGov, номер телефона должен быть зарегистрирован в Базе мобильных граждан.

    4 августа 2026 13:00, Profit.kz
    Рубрики: Общество

    В Электронном правительстве eGov рассказали казахстанцам о важном нюансе, который нужно сделать в случае смены номера мобильного телефона. Казахстанцев просят не забыть обновить его в Базе мобильных граждан, передает Zakon.kz.

    Чтобы получать SMS-коды от 1414, подтверждать государственные услуги и пользоваться сервисами eGov, ваш номер телефона должен быть зарегистрирован в Базе мобильных граждан. Если вы сменили номер телефона или хотите проверить, какой номер зарегистрирован, воспользуйтесь услугой «Регистрация абонентского номера в Базе мобильных граждан» на портале eGov.

    С помощью услуги можно:

    — зарегистрировать номер телефона;
    — перерегистрировать номер;
    — проверить статус регистрации.

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