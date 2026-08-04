Научная аккредитация полностью перешла в онлайн-формат

Свидетельство об аккредитации подтверждает официальный статус организации или исследователя, а также соответствие требованиям законодательства РК в сфере науки.

В Казахстане государственную услугу по аккредитации субъектов научной и научно-технической деятельности перевели полностью в онлайн-формат. Подача заявления, рассмотрение документов, принятие решения и получение свидетельства об аккредитации осуществляются исключительно через цифровую платформу «Единое окно» Национальной инновационной системы Astanahub.

Ранее Комитет науки Министерства науки и высшего образования РК совместно с Astana Hub запустили пилотный проект по цифровизации этой услуги: с 21 ноября 2024 года заявители получили возможность подавать документы через ЕО НИС, что позволило упростить взаимодействие с уполномоченным органом, сократить временные затраты и сделать процесс оформления более доступным. Обновление правил стало следующим этапом этой работы и закрепило переход от пилотного цифрового формата к полноценному онлайн-процессу аккредитации для физических и юридических лиц, ведущих научную и научно-техническую деятельность.

Изменения закреплены приказом Министра науки и высшего образования Республики Казахстан от 11 февраля 2026 года № 63, которым внесены поправки в Правила оказания государственной услуги «Аккредитация субъектов научной и (или) научно-технической деятельности».

Свидетельство об аккредитации подтверждает официальный статус организации или исследователя, а также соответствие требованиям законодательства РК в сфере науки.

Аккредитованные субъекты получают доступ к государственным грантам, участие в научных конкурсах, возможность включения в инновационные программы и инициативы.

Подача заявлений уже осуществляется на платформе Astanahub.com. С момента запуска онлайн-формата через «Единое окно» Национальной инновационной системы уже выдано 131 свидетельство об аккредитации субъектов научной и научно-технической деятельности, из них 96 — физическим лицам и 35 — юридическим лицам.

Свидетельство об аккредитации — это документ установленного образца, подтверждающий официальное признание уполномоченным органом осуществляемой физическим или юридическим лицом научной, научно-технической деятельности. Это свидетельство служит официальным доказательством того, что деятельность соответствует стандартам и требованиям, установленным законодательством РК.