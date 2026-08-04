Президент РК принял участие в церемонии открытия Международной олимпиады по искусственному интеллекту IOAI 2026

В IOAI 2026, проходящей в Астане со 2 по 8 августа, участвует более 500 талантливых школьников из 106 стран.

Касым-Жомарт Токаев выступил с приветственной речью на торжественной церемонии открытия III Международной олимпиады по искусственному интеллекту IOAI 2026, стартовавшей в Астане. В своем выступлении он подчеркнул, что Казахстан сделал стратегический выбор в пользу цифрового развития.

«В Индексе развития электронного правительства ООН Казахстан занимает 24-е место среди 193 государств. По уровню готовности к внедрению новых технологий наша страна лидирует в Центральной Азии. Мы создаем единую инновационную экосистему, в которой искусственный интеллект выступает важным инструментом управления государством, экономикой, бизнесом, пронизывая все сферы общественной жизни. В прошлогоднем Послании мною поставлена задача в течение трех лет превратить Казахстан в полноценное цифровое государство. Объявление 2026 года Годом цифровизации и искусственного интеллекта всецело направлено на решение этой стратегической задачи. Более того, магистральный курс развития страны с опорой на инновации четко прописан в новой Конституции Казахстана, вступившей в силу 1 июля. Но это только начало всех процессов», — заявил Президент.

По словам Касым-Жомарта Токаева, наша страна уделяет особое внимание качественному образованию и всесторонней поддержке одаренных детей.

«В прошлом году на Олимпиаде по искусственному интеллекту в Пекине казахстанские школьники завоевали три золотые, одну серебряную и три бронзовые медали. Это достижение, которым по праву гордится наша страна, и оно еще раз подтверждает огромный интеллектуальный и творческий потенциал нашей молодежи. Пользуясь случаем, я хочу выразить искреннюю благодарность всем учителям и наставникам, которые обучают нашу талантливую молодежь», — отметил Глава государства.

Президент выразил уверенность в том, что Олимпиада придаст мощный импульс развитию международного сообщества молодых исследователей искусственного интеллекта.

«Знания во все времена объединяли людей и двигали человечество к вершинам прогресса. Ваши знания могут стать основой новых решений в медицине, образовании, экологии и других жизненно важных сферах. Возможно, именно здесь, на этой Олимпиаде, зародятся новые идеи и проекты, которые изменят мир к лучшему», — подчеркнул Глава государства.

В завершение Касым-Жомарт Токаев пожелал удачи участникам Олимпиады и выразил искреннюю признательность всем, кто внес вклад в подготовку этого важного мероприятия.

В рамках мероприятия Глава государства был ознакомлен со структурой Международной олимпиады, ему также представили конкурсные задания и работу автономного робота.

В Международной олимпиаде по искусственному интеллекту, проходящей в Астане со 2 по 8 августа, участвует более 500 талантливых школьников из 106 стран. В рамках соревнований участники проходят состязания по разработке моделей искусственного интеллекта и программированию автономных роботов.