В Астане стартовала 3-я Международная олимпиада по искусственному интеллекту IOAI 2026

Участникам предстоит решать задачи по машинному обучению, компьютерному зрению, обработке естественного языка и другим направлениям ИИ.

3 августа в Астане состоялась торжественная церемония открытия 3-й Международной олимпиады по искусственному интеллекту IOAI 2026. На неделю столица Казахстана стала площадкой для встречи талантливых школьников, ведущих экспертов и представителей мировой технологической индустрии.

Открыл олимпиаду Президент РК Касым-Жомарт Токаев. В церемонии открытия приняли участие заместитель премьер-министра — министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев, руководитель администрации Президента Роман Скляр, министр просвещения Жулдыз Сулейменова, министр науки и высшего образования Саясат Нурбек, сооснователь и председатель Международного совета IOAI Елена Маринова и глава Федерации по спортивному программированию Казахстана Багдат Мусин.

На церемонии присутствовали участники IOAI 2026, руководители команд, наблюдатели и представители международного олимпиадного сообщества. В этом году соревнование объединило около 500 участников из 106 стран и территорий. Астана стала местом встречи нового поколения исследователей, инженеров и создателей технологий.

«Для нас огромная гордость принимать Международную олимпиаду по искусственному интеллекту в Астане на таком беспрецедентном уровне — рекордные 106 стран объединила именно наша столица. Личная поддержка и внимание Главы государства к развитию сферы искусственного интеллекта придают этому событию особый статус. Благодаря такому вниманию Казахстан уверенно заявляет о себе как о передовой технологической державе. МИИЦР продолжит системно работать над тем, чтобы наша талантливая молодежь получала все возможности для реализации самых смелых амбиций и создания прорывных решений» — Жаслан Мадиев.

Своим опытом и видением будущего искусственного интеллекта с участниками поделились:

— Михаил Ломтадзе, сооснователь и генеральный директор Kaspi.kz;

— Тимур Турлов, основатель и генеральный директор Freedom Holding Corp.;

— доктор Кай-Фу Ли, председатель и генеральный директор Sinovation Ventures, президент Института искусственного интеллекта Sinovation Ventures, бывший президент Google China.

Выступления приглашенных экспертов стали одной из ключевых частей церемонии. Спикеры рассказали о стремительном развитии технологий искусственного интеллекта, значении фундаментальных знаний, готовности к экспериментам и ответственности нового поколения разработчиков.

3-я Международная олимпиада по ИИ — IOAI 2026 проходит в Астане со 2 по 8 августа. Участникам предстоит решать задачи по машинному обучению, компьютерному зрению, обработке естественного языка и другим направлениям искусственного интеллекта. Программа олимпиады включает два индивидуальных тура, командный челлендж, образовательные встречи, международные дискуссии и культурные мероприятия.

Проведение IOAI 2026 в Казахстане отражает стремление страны развивать цифровое образование, поддерживать талантливую молодежь и участвовать в формировании глобальной повестки в области искусственного интеллекта.

Организатором олимпиады в Казахстане выступает Федерация по спортивному программированию Казахстана (CPFED).

Напомним — 30 октября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Education Day, посвященная информационным технологиям в сфере образования.