В Казахстане перевыполнен целевой показатель по выработке электроэнергии из ВИЭ

По итогам 2025 года объем выработки электроэнергии объектами возобновляемой энергетики достиг 8,6 млрд кВт/ч.

В соответствии с поручением Главы государства по увеличению объема производства электроэнергии из возобновляемых источников энергии в 1,5 раза проводится последовательная работа по развитию отрасли. По итогам 2025 года объем выработки электроэнергии объектами возобновляемой энергетики достиг 8,6 млрд кВт/ч, что составляет 7% от общего объема производства электроэнергии в стране, сообщает Министерство энергетики РК.

Для сравнения, в 2022 году выработка электроэнергии объектами ВИЭ составляла 5,11 млрд кВт/ч, а их доля в общем энергобалансе находилась на уровне 4,5%. Таким образом, поручение Главы государства выполнено с превышением установленного показателя: объем производства электроэнергии из возобновляемых источников энергии увеличился более чем в 1,7 раза по сравнению с 2022 годом.

Достигнутые результаты стали возможны благодаря последовательной государственной политике по развитию «зеленой» энергетики. Ключевыми факторами роста стали проведение аукционных торгов по отбору проектов ВИЭ, привлечение инвестиций в отрасль, а также ввод в эксплуатацию новых объектов возобновляемой энергетики.

В 2025 году введено в эксплуатацию 9 объектов ВИЭ суммарной мощностью 503,5 МВт. В текущем году планируется реализация 10 проектов ВИЭ мощностью 245 МВт. Ожидается ввод 4 ветроэлектростанции, 5 солнечных электростанций и 1 ГЭС.

Напомним — 27 августа 2026 г. в Астане пройдет конференция PROFIT Industry & Energy Day, посвященная информационным технологиям в промышленности и энергетике.