Данные по 23 тыс. водных объектов оцифрованы и включены в Национальную ИС водных ресурсов

Функциональные возможности системы включают ведение водного баланса, учет и анализ водопользования, мониторинг состояния водохранилищ и многое другое.

В Казахстане разработана Национальная информационная система водных ресурсов (НИСВР), которая объединяет данные о водных объектах, водохозяйственной инфраструктуре, водопользователях, подземных водах и других элементах отрасли. Ее основная задача — обеспечить формирование единой, достоверной и актуальной базы данных для принятия управленческих решений. На сегодня в системе оцифрованы и структурированы данные по более чем 23 тыс. водных объектов, включая 17 748 рек, 3 148 озер и 1 109 гидротехнических сооружений, сообщает Министерство водных ресурсов и ирригации РК.

Кроме того, в НИСВР зарегистрировано порядка 3 тыс. организаций и более 4 тыс. пользователей, занесены около 9 тыс. цифровых паспортов водохозяйственных и гидротехнических сооружений. Также системой принято более 2,2 тыс. отчетов первичного учета вод и более 1,3 тыс. отчетов 2-ТП.

«Функциональные возможности системы включают ведение водного баланса, учет и анализ водопользования, мониторинг состояния водохранилищ, работу с данными по трансграничным водным объектам, а также применение современных технологий, включая космический мониторинг. В настоящее время Национальная информационная система водных ресурсов находится на финальной стадии подготовки к промышленной эксплуатации», — отметил председатель правления НАО «Информационно-аналитический центр водных ресурсов» Кайратгали Хайрулла.