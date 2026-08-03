ИИ к 2030 году трансформирует каждый второй бизнес в Казахстане

Через 2–3 года ИИ-агенты станут для корпоративного сектора такой же привычной инфраструктурой, как ERP-системы, сэкономив крупным игрокам десятки и сотни миллионов долларов.

Около 60% организаций в Казахстане перестроят свои ключевые бизнес‑процессы с помощью искусственного интеллекта в течение ближайших 2-3 лет. Цифровая трансформация может сэкономить крупному и среднему бизнесу в стране десятки и сотни миллионов долларов. Такой прогноз сделали эксперты международной ИТ-компании IBA Group.

Бизнес в Казахстане оказался в числе лидеров в регионе по скорости внедрения стратегии AI-First. Однако тенденция по‑прежнему неоднородна: пока одни компании продолжают изучать возможности искусственного интеллекта, другие уже перестраивают вокруг него ключевые бизнес-процессы.

Сегодня ИИ способен анализировать тысячи внутренних документов, работать с корпоративными знаниями, проверять договоры, готовить финансовую аналитику, выявлять отклонения в бизнес-процессах, автоматически обрабатывать обращения клиентов и помогать сотрудникам принимать решения. Именно такие решения уже начинают приносить бизнесу измеримый экономический эффект.

По оценке PwC, к 2030 году искусственный интеллект может добавить мировой экономике до 15,7 трлн долларов за счет роста производительности и появления новых продуктов, а исследования McKinsey показывают, что генеративный ИИ способен автоматизировать до 60-70% повторяющейся интеллектуальной работы. Эти цифры объясняют, почему вопрос внедрения ИИ для руководителей крупного бизнеса все чаще переходит из плоскости экспериментов в плоскость стратегических решений.

Для Казахстана эти глобальные тенденции уже перестали быть теорией. В финансовом секторе и государственном управлении ИИ постепенно переходит из пилотных проектов в масштабное использование, а компании начинают обсуждать не только отдельные сценарии, но и архитектуру ИИ-решений в связке с существующей ИТ-инфраструктурой.

Эксперты IBA Group считают, что уже в ближайшие три-пять лет искусственный интеллект станет для крупных компаний в Казахстане такой же обязательной частью ИТ-инфраструктуры, как ERP. Речь идет о специализированных ИИ-агентах, которые распределят между собой задачи по закупкам и анализу поставщиков, финансовой аналитике и отчетности, обработке документов и контролю соответствия требованиям законодательства, а также поддержке клиентов и сотрудников.

«Уже сегодня мы видим, что компании сталкиваются с реальной болью: многие процессы по‑прежнему завязаны на ручной труд, а нагрузка на команды растет быстрее, чем производительность. Поэтому количество запросов на внедрение ИИ-ассистентов за последние полгода увеличилось примерно на 30% — прежде всего со стороны крупного бизнеса, рассматривает его как инструмент для роста производительности, снижения операционных затрат и ускорения принятия решений», — отмечают в IBA Group.

По данным Национального банка Казахстана, около 75% банков уже используют технологии искусственного интеллекта, а 88% планируют расширять их применение. В стране утверждают карты цифровой трансформации для 72 отраслей экономики и внедряют десятки ИИ-агентов в госсекторе. Исследование показывает, что лишь 2% компаний достигли полномасштабного внедрения ИИ. При этом 36% организаций хотя бы частично используют ИИ, а 56% — рассматривают такую возможность.

Финансовый сектор традиционно первым внедряет технологии, которые впоследствии становятся отраслевым стандартом. ИИ уже помогает банкам автоматизировать кредитный скоринг, выявлять мошеннические операции, проверять документы и значительно ускорять обслуживание клиентов и многое другое.

Массовое внедрение ИИ постепенно затронет и другие отрасли экономики. В ритейле ИИ будет прогнозировать спрос, помогать управлять ассортиментом, формировать персонализированные предложения и снижать потери от избыточных запасов. В промышленности интеллектуальные модели предскажут отказы оборудования, сократят незапланированные простои и помогут контролировать качество продукции. В логистике ИИ рассчитает оптимальные маршруты и сократит время доставки.

При этом массовый переход к ИИ не обходится без сложностей. Компании сталкиваются с нехваткой качественных данных, необходимостью перестраивать бизнес-процессы, обновлять ИТ‑архитектуру и обучать сотрудников работать с ИИ-ассистентами.

«Еще год назад большинство компаний приходили к нам с идеей „посмотреть, как работает ИИ“ на ограниченных пилотах. Сегодня подход другой: руководители хотят понимать, какие процессы можно передать ИИ-ассистентам без потери контроля. Их интересует конкретный экономический эффект — сколько времени это освободит у команд, насколько снизит стоимость операций и как повлияет на качество сервиса. Запросы уже касаются не экспериментальных проектов, а включения искусственного интеллекта в операционную модель компании», — отмечают эксперты из IBA IT Park.

По оценке экспертов, в ближайшие два–три года ключевой задачей для крупного бизнеса станет не просто запуск отдельных пилотных проектов, а системный выбор приоритетных процессов для ИИ, подготовка данных и пересборка части операционной модели. Компании, которые начнут эту работу раньше, смогут быстрее выводить продукты на рынок, эффективнее использовать ресурсы, принимать решения на основе более полной и актуальной информации и укреплять свои позиции на фоне постоянно высокой конкуренции.