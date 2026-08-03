Казахстан начинает масштабную цифровую трансформацию реального сектора экономики и бизнеса

Бизнес и промышленность РК переходят на цифровые двойники и невидимый комплаенс.

В рамках реализации общенациональной стратегии масштабной цифровизации и внедрения технологий искусственного интеллекта «Digital Qazaqstan» до 2029 года Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан представляет ключевые инициативы, направленные на технологическую модернизацию бизнеса и реального сектора экономики.

В Казахстане начали работу по масштабной цифровой трансформации реального сектора экономики и ключевых отраслей, направленной на кратное повышение производительности труда, снижение издержек и обеспечение глобальной конкурентоспособности отечественного бизнеса под руководством Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан.

В рамках этого стратегического направления создается управляемая цифровая архитектура с обязательным приборным учетом, охватывающая агропромышленный комплекс, строительство, финансовый сектор, нефтегазовую отрасль и малый бизнес через внедрение искусственного интеллекта, цифровых двойников и интеллектуальных платформ.

Параллельно формируются условия для ускоренного развития индустрий будущего, включая робототехнику, беспилотные системы, цифровые активы и космические технологии, флагманским проектом которых станет суверенный «Долина ЦОДов» с проектной мощностью вычислительных центров до 1 ГВт, призванный объединить передовые мощности, научно-исследовательские институты и технологические компании для разработки прорывных решений в области машинного обучения и аналитики больших данных.

Реализация этих задач опирается на стратегическое партнерство государства и бизнеса, привлечение частных инвестиций, международных экспертов и вендоров, что позволит в два раза увеличить экспорт отечественных IT-услуг и вывести на глобальный рынок не менее трех компаний-единорогов.

В целях развития цифровой экономики последовательно реализуется цифровая трансформация государственного регулирования предпринимательства, модернизации системы управления рисками и создания Единого цифрового реестра обязательных требований, направленных на повышение прозрачности, снижение административной нагрузки и автоматизацию контрольных процессов. Для снижения доли ненаблюдаемой экономики в ВВП на 1,5 процентных пункта. Утвержден комплекс мер «Невидимое налоговое администрирование», который включает внедрение интеллектуального налогового контроля, развитие цифрового профиля налогоплательщика, развитие Единого национального каталога товаров, системы цифровой маркировки, принятие мер по созданию ИС технического регулирования и развитие B2B электронного документооборота.

Масштабные преобразования охватят базовые отрасли в рамках утвержденных ключевых проектов и стратегических планов. Проект «Цифровая энергетика» нацелен на охват цифровым мониторингом и риск-ориентированным управлением не менее 70% ключевых активов ТЭК и 80% приоритетных цепочек энергоресурсов через внедрение операционных цифровых двойников, стратегических цифровых моделей, вертикального мониторинга затрат, регуляторных механизмов нефтегазовой отрасли и системы сквозной прослеживаемости нефтепродуктов.

Проект «Цифровая промышленность и строительство» обеспечивает рост производительности труда в обрабатывающей промышленности на 5-7%, прирост частных инвестиций в геологоразведку на 30% и стопроцентный цифровой охват жизненного цикла новых технически сложных объектов за счет развития Единой платформы недропользования с ИИ-геоаналитикой, BIM-среды проектирования и Национальной информационной системы промышленности.

В транспортном секторе национальный проект «Цифровой транспорт» устанавливает целевые показатели сокращения времени прохождения приоритетных пунктов пропуска до 30 минут, охвата Smart Cargo не менее 80% приоритетных перевозок с цифровым паспортом и трекингом, а также интеллектуальной аналитикой не менее 80% коридоров и узлов через развитие системы Smart Cargo и внедрение интеллектуальной транспортной системы e-kolik.

В агропромышленном комплексе национальный проект «Цифровой АПК» направлен на обеспечение роста валовой продукции получателей субсидий на 3-5% посредством создания платформы e-АПК, цифровых профилей хозяйств, систем прослеживаемости в растениеводстве, животноводстве и птицеводстве, единого окна государственных услуг и субсидирования, цифрового управления землями, Smart-ферм с ИИ-ассистентами и торговой площадки Digital Agro Market.

В сегменте малого и среднего бизнеса план по цифровизации МСБ и комплаенса ставит задачу охватить оценкой цифровой зрелости не менее 30% действующих субъектов МСБ с внедрением индивидуальных решений и сокращением физических проверок низкорисковых предприятий на 30% за счет Цифровой карты бизнеса, библиотеки проверенных ИИ-решений и цифрового комплаенса.

Завершающим элементом контура преобразований станет комплекс мер, направленных на развитие роботизации и автономных технологий.

Развитие робототехники предусматривает привлечение ведущих мировых производителей, внедрение современных роботизированных решений и совершенствование нормативно-правовой базы в данной сфере. Реализация данных мер позволит повысить уровень автоматизации процессов, расширить применение робототехнических технологий в различных отраслях и создать условия для развития инновационной экономики.

В рамках развития автономных технологий планируется создание не менее трех городов или пилотных зон с регулируемым режимом коммерческой эксплуатации беспилотных такси и сервисов автономной доставки. Это позволит протестировать и внедрить безопасные модели использования беспилотного транспорта, повысить эффективность транспортных услуг и сформировать необходимую инфраструктуру для дальнейшего масштабирования автономной мобильности.