«Расчет в один клик»: налоги с зарплат будут считать автоматически

Обсуждение проекта продлится до 14 августа 2026 года.

Налоги и социальные платежи с фонда оплаты труда планируют рассчитывать автоматически — через новый цифровой сервис «Расчет в один клик». Комитет госдоходов запускает пилотный проект для малого бизнеса. Сервис приводит в действие пункт 1-1 статьи 68 нового Налогового кодекса — он предусматривает упрощенный порядок исчисления и уплаты платежей с фонда оплаты труда. Проект приказа разработал и вынес на обсуждение Комитет государственных доходов, передает Uchet.kz.

Сервис автоматически рассчитывает налоги и социальные платежи по доходам работников. Он же формирует платежные документы и направляет их в банки второго уровня. Бухгалтеру не нужно считать обязательства с каждой зарплаты вручную.

Проект рассчитан на субъектов малого предпринимательства. Цель — снизить административную нагрузку и упростить исполнение налоговых обязательств на время пилота.