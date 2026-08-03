Транскаспийская волоконно-оптическая линия: ход реализации стратегического проекта

Общий срок реализации всего комплекса технологических и пусконаладочных работ — конец 2026 года.

В Казахстане продолжается реализация стратегического инфраструктурного проекта — прокладки транскаспийской волоконно-оптической линии связи по дну Каспийского моря, ввод в эксплуатацию которой намечен к концу 2026 года. Текущий этапа сосредоточен на практической морской фазе транспортировки и погрузки кабельной артерии.

Как сообщает Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития РК, в рамках подготовительного этапа в 2025 году были завершены камеральные и морские инженерные изыскания, определен оптимальный маршрут с учетом обхода якорных стоянок и зон военных учений, получено экологическое разрешение от Управления природных ресурсов и регулирования природопользования Мангистауской области, а также завершено производство и заводское тестирование специализированного бронированного кабеля в Китае с интеграцией оптических усилителей типа ROPA. После, проект перешел в активную фазу морских работ.

Оптический кабель, ранее доставленный из Китая в порт Курык, и три массивных баскет-корзины общим весом 600 тонн были погружены на специализированный логистический корабль и доставлены в Баку. На сегодняшний день эти транспортные корзины полностью опустошены, а вся цифровая артерия успешно перегружена в специальный кабельный танк (cable tank) прямо на судне. Судно вышло из порта Баку и приступило к строительству линии в направлении порта Актау.

Для выполнения столь сложной задачи привлечено мощнейшее судно-кабелеукладчик водоизмещением более 20 000 тонн, оснащенное передовой системой динамического позиционирования. На борту работают 70 членов экипажа, включая специалистов технического надзора и представителя «Казахтелекома». Проект реализуется совместным предприятием CaspiLink B.V. (ранее Caspinet B.V.), созданным АО «Казахтелеком» и ООО «Azertelecom Int.». На палубе судна смонтирована специальная стыковочная комната (Jointing Room) на случай нештатных ситуаций или разрывов, где прямо сейчас находятся оба конца кабеля — казахстанская и азербайджанская части, а все жилы и оптика уже прошли тестирование.

При благоприятных погодных условиях завершение непосредственной укладки подводного кабеля ожидается в течение 15-20 дней, в то время как общий срок реализации всего комплекса технологических и пусконаладочных работ в соответствии с резолюцией — конец 2026 года.

Напомним — 21 мая 2027 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Telecom Day, посвященная новейшим технологиям построения цифровых сетей в Казахстане.