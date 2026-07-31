Пилотный проект по энергетической кибербезопасности реализуют на ТЭЦ-2 «Астана-Энергия»

Вице-министр энергетики отметил, что цифровая трансформация энергетики невозможна без надежной защиты технологической инфраструктуры.

Вице-министр энергетики Бакытжан Ильяс совместно с вице-министром искусственного интеллекта и цифрового развития Досжаном Мусалиевым посетили ТЭЦ-2 АО «Астана-Энергия», где ознакомились с реализацией пилотного проекта по обеспечению кибербезопасности объектов энергетической инфраструктуры. В ходе визита участникам продемонстрировали работу главного щита управления, блочного щита управления № 2 и серверной инфраструктуры станции, обеспечивающей функционирование автоматизированных систем управления технологическими процессами.

Особое внимание было уделено современным решениям в сфере защиты объектов критической информационной инфраструктуры. Были представлены технологии пассивного мониторинга промышленных сетей, контроля съемных носителей информации, а также комплексная платформа для централизованного управления средствами информационной безопасности, выявления инцидентов и организации защищенного привилегированного доступа.

По итогам ознакомительной части состоялось рабочее совещание, на котором были рассмотрены результаты реализации пилотного проекта по обеспечению кибербезопасности автоматизированных систем управления технологическими процессами, перспективы его дальнейшего развития и масштабирования на другие объекты энергетической отрасли.

Бакытжан Ильяс отметил, что цифровая трансформация энергетики невозможна без надежной защиты технологической инфраструктуры.

«Сегодня вопросы кибербезопасности становятся неотъемлемой частью устойчивой работы энергетических объектов. Внедрение современных решений позволяет своевременно выявлять потенциальные угрозы, повышать устойчивость автоматизированных систем управления и обеспечивать надежность энергоснабжения потребителей», — подчеркнул вице-министр энергетики.

В свою очередь, Досжан Мусалиев отметил важность межведомственного взаимодействия при реализации проектов по защите критической информационной инфраструктуры и подчеркнул необходимость внедрения современных отечественных и международных практик в сфере кибербезопасности.

По итогам встречи стороны подтвердили готовность к дальнейшему сотрудничеству по развитию цифровых технологий и укреплению киберустойчивости объектов топливно-энергетического комплекса Казахстана.

Напомним — 27 августа 2026 г. в Астане пройдет конференция PROFIT Industry & Energy Day, посвященная информационным технологиям в промышленности и энергетике.