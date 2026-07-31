Казахстанские ученые получили прямой доступ к R&D-лабораториям Сколтеха

Министерство науки и высшего образования РК и Сколтех расширяют сотрудничество в сфере науки, технологий и подготовки исследователей.

30 июля состоялась встреча министра науки и высшего образования РК Саясата Нурбек с представителями Сколковского института науки и технологий — одного из ведущих международных исследовательских университетов, включенного в перечень рекомендуемых организаций для прохождения научных стажировок по международной стипендии «Болашак». В ходе встречи стороны обсудили перспективные направления сотрудничества в области науки, высшего образования, подготовки исследовательских кадров и развития инноваций.

По итогам встречи был подписан меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Министерством науки и высшего образования РК и Сколковским институтом науки и технологий. Документ подписали вице-министр науки и высшего образования РК Гульзат Кобенова и вице-президент по стратегическим партнерствам Сколтеха Алексей Ситников.

В соответствии с меморандумом стороны выразили заинтересованность в развитии академического и научного сотрудничества по стратегически важным направлениям, реализации совместных исследовательских проектов, расширении возможностей для научных стажировок, обмена опытом и укреплении международных академических связей.

Одним из ключевых направлений взаимодействия станет организация научных стажировок для ученых, научно-педагогических работников, магистрантов и докторантов Казахстана с предоставлением доступа к современной исследовательской инфраструктуре, библиотечным ресурсам и научным лабораториям Сколтеха. Также планируется проведение совместных конференций, семинаров, лекций и образовательных инициатив, направленных на развитие профессиональных компетенций исследователей.

Сотрудничество позволит казахстанским ученым, научно-педагогическим работникам, магистрантам и докторантам проходить стажировки в одном из ведущих исследовательских университетов, получать доступ к передовой научной инфраструктуре, современным лабораториям и международным исследовательским проектам.

Развитие сотрудничества со Сколтехом является продолжением последовательной работы Министерства по укреплению международных научных связей Казахстана. В декабре 2025 года в рамках визита казахстанской делегации в Москву состоялось посещение Сколковского института науки и технологий, где были рассмотрены перспективные направления взаимодействия с организациями высшего образования и науки Казахстана. Представители Сколтеха представили опыт сотрудничества с ведущими казахстанскими университетами, включая Казахский национальный университет имени аль-Фараби, ALT University, Университет Нархоз и Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова. В рамках дальнейшего развития партнерства был подписан Меморандум о сотрудничестве между Сколковским институтом науки и технологий и Satbayev University, направленный на объединение фундаментальной инженерной школы Казахстана и передовых Deep Tech-компетенций Сколтеха.

Сколтех — международный исследовательский университет, который готовит новое поколение лидеров в области науки, технологий и предпринимательства, проводит передовые исследования по приоритетным направлениям научно-технологического развития, содействует коммерциализации научных разработок и развитию технологического предпринимательства. Университет дважды вошел в число 100 лучших молодых университетов мира по версии Nature Index, что подтверждает высокий уровень его научных исследований и международное признание.

Подписание меморандума станет новым этапом развития казахстанско-российского сотрудничества в сфере науки и высшего образования. Реализация совместных исследований, расширение академической мобильности и возможностей для научных стажировок будут способствовать укреплению исследовательского потенциала Казахстана, подготовке высококвалифицированных кадров и повышению конкурентоспособности отечественной науки.

Напомним — 30 октября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Education Day, посвященная информационным технологиям в сфере образования.