Эксперты обсуждают новые стандарты регулирования платформенной занятости в РК

Состоялось очередное заседание Рабочей группы по вопросам платформенной занятости.

Министр труда и социальной защиты населения РК Аскарбек Ертаев принял участие в очередном заседании рабочей группы по вопросам платформенной занятости, прошедшем под председательством главы президиума Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» Каната Шарлапаева. В заседании приняли участие представители Министерства труда и социальной защиты населения РК, Национальной палаты предпринимателей «Атамекен», заинтересованных государственных органов, а также крупнейших отечественных и международных цифровых платформ.

Рабочая группа продолжает совместную работу по формированию современных подходов к регулированию платформенной занятости. Основная цель — создание прозрачных и понятных правил, обеспечивающих развитие цифрового рынка труда, защиту трудовых и социальных прав граждан, а также благоприятные условия для деятельности платформ и платформенных работников.

Открывая заседание, РК Аскарбек Ертаев отметил, что развитие платформенной занятости является одним из важных направлений трансформации рынка труда: «Наша задача — сформировать современную систему регулирования платформенной занятости, которая обеспечит баланс интересов государства, бизнеса и граждан, будет способствовать развитию цифровой экономики и созданию новых возможностей для легальной занятости».

В ходе заседания генеральный директор Республиканского научно-исследовательского института охраны труда МТСЗН РК Лязат Актаева представила проект Правил осуществления платформенной занятости. По ее словам, международная практика сегодня ориентирована на создание эффективных механизмов регулирования платформенной занятости, предусматривающих защиту прав работников, обеспечение достойных условий труда, социальной защиты, прозрачности алгоритмического управления и справедливого баланса интересов всех участников рынка.

«Задача государства — своевременно реагировать на изменения на рынке труда, создавать условия для развития новых форм занятости и одновременно обеспечивать надежную защиту прав и интересов граждан», — отметила Лязат Актаева.

При подготовке проекта правил были учтены предложения государственных органов и представителей интернет-платформ. Всего в рамках обсуждения поступило 210 предложений и замечаний, значительная часть которых была отражена в доработанной редакции документа, что позволило сделать его более понятным и практикоориентированным.

Отдельное внимание участники заседания уделили вопросам налогового администрирования в сфере платформенной занятости и дальнейшему совершенствованию механизмов взаимодействия всех участников рынка.

По итогам заседания определены дальнейшие направления совместной работы по совершенствованию нормативно-правовой базы в сфере платформенной занятости.