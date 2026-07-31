В РК завершена сборка инженерной модели первого совместного спутника ОТГ

Жаслан Мадиев и Генеральный секретарь ОТГ обсудили реализацию спутникового проекта OTS-SAT.

Заместитель премьер-министра — министр искусственного интеллекта и цифрового развития РК Жаслан Мадиев провел встречу с генеральным секретарем Организации тюркских государств Кубанычбеком Омуралиевым. В ходе встречи стороны обсудили реализацию совместного космического проекта OTS-SAT — первого спутникового проекта ОТГ, призванного стать важным этапом в развитии технологического сотрудничества между государствами-членами ОТГ.

Разработка космического аппарата осуществляется казахстанскими инженерами и специалистами на базе Сборочно-испытательного комплекса космических аппаратов в Астане. В настоящее время инженерная модель спутника полностью собрана, проект реализуется в соответствии с утвержденным графиком, а запуск космического аппарата запланирован на 2027 год.

Особое внимание было уделено подготовке Рамочного соглашения по реализации проекта, а также вопросам финансирования и организации запуска спутника.

По итогам встречи Жаслан Мадиев выразил уверенность, что успешная реализация OTS-SAT станет первым практическим космическим проектом Организации тюркских государств, укрепит технологическое партнерство тюркских стран и откроет новые возможности для развития совместных космических инициатив.

Напомним — 21 мая 2027 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Telecom Day, посвященная новейшим технологиям построения цифровых сетей в Казахстане.