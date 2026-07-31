В Астане обсудили цифровую трансформацию политических коммуникаций

Одной из главных тем стало использование искусственного интеллекта в избирательных кампаниях.

В Астане развернулась экспертная платформа «САЙЛАУ-2026: медиа и цифровые платформы», организованная Казахстанским институтом стратегических исследований при Президенте РК. Участники встречи обсудили, как цифровые технологии и искусственный интеллект меняют политические коммуникации, предвыборную агитацию и взаимодействие партий с избирателями.

Искусственный интеллект и доверие к информации

Одной из главных тем стало использование искусственного интеллекта в избирательных кампаниях. Директор КИСИ Жандос Шаймарданов отметил, что ИИ и цифровые инструменты уже стали частью современной политики.

«Именно поэтому ответственное использование ИИ и развитие механизмов защиты избирателей будут играть все более важную роль в будущих электоральных циклах», — подчеркнул директор КИСИ.

По его словам, в будущем все большее значение будут иметь ответственное использование ИИ и защита избирателей от манипуляций.

Вице-министр по искусственному интеллекту и цифровому развитию Бахтияр Мухаметкалиев заявил, что контент, созданный с помощью ИИ, должен иметь обязательную маркировку. Он также подчеркнул важность цифровой грамотности и ответственного отношения к защите персональных данных, а также рассказал о сотрудничестве государства с международными цифровыми платформами для регулирования использования ИИ-контента.

Руководитель Центра по борьбе с дезинформацией СЦК Руслан Бекарсланов добавил, что эффективная борьба с фейками невозможна без оперативной работы официальных источников, развития культуры фактчекинга и повышения цифровой грамотности общества.

Политика уходит в цифровое пространство

Политолог Талгат Калиев отметил, что партии все чаще переходят от традиционной агитации к открытым дискуссиям по вопросам экономики, парламентской деятельности и предпринимательства. По его словам, общество становится более требовательным, а избиратели учатся критически оценивать программы и заявления политиков.

Политолог Газиз Абишев подчеркнул, что искусственный интеллект открывает новые возможности для анализа общественных запросов, персонализации общения с гражданами и повышения эффективности избирательных кампаний.

В свою очередь его коллега Найла Мухтарова отметила, что нынешняя избирательная кампания отличается более открытой конкуренцией между партиями. Уже в первые дни кампании они начали публично обсуждать и критиковать инициативы друг друга, а теледебаты становятся важным инструментом формирования доверия избирателей.

Что влияет на выбор избирателей

Во второй части экспертной платформы участники обсудили изменения в электоральных настроениях. Заместитель директора Президентского центра Мариан Абишева сообщила, что все большее влияние на выбор граждан оказывают содержание партийных программ, профессиональные качества кандидатов и их способность решать социально-экономические проблемы. По данным социологических исследований, более 84% казахстанцев оценивают общественно-политическую ситуацию в стране как стабильную.

Главный научный сотрудник КИСИ Айгуль Забирова представила результаты исследований, согласно которым большинство казахстанцев готовы участвовать в выборах, а около двух третей уже планируют голосовать за конкретную политическую партию. Среди главных ожиданий общества — сохранение стабильности, решение повседневных проблем и прямой диалог партий с гражданами.

Соцсети становятся новой площадкой для агитации

Заместитель председателя правления Казахстанского института общественного развития Азамат Байгалиев отметил, что нынешняя кампания проходит в условиях более высокой конкуренции между партиями. Помимо традиционной агитации, политические силы активно используют социальные сети, продолжают обсуждение дебатов в комментариях и поддерживают постоянный диалог с избирателями.

Подводя итоги встречи, эксперты пришли к выводу, что дальнейшее развитие электоральной системы невозможно без доверия к информации, ответственного использования цифровых технологий, эффективной борьбы с дезинформацией и повышения цифровой и гражданской грамотности населения.