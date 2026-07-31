Казахстанцы все чаще оплачивают зарубежные покупки онлайн

Безналичные платежи за рубежом превысили два триллиона тенге.

Объем безналичных операций за пределами РК по платежным карточкам, выпущенным казахстанскими эмитентами, продолжает расти, передает Finprom.kz. За январь–май 2026-го он достиг 2,1 трлн тг, увеличившись за год на 15,3%. Доля безналичных платежей в общем зарубежном обороте по карточкам выросла с 90,7% до 93,3%. За последние шесть лет объем таких операций увеличился более чем в 10 раз. В январе–мае 2020-го он составлял 207,3 млрд тг, в 2021-м достиг 338,3 млрд тг, а в 2022-м — 476,4 млрд тг. Наиболее резкий рост произошел в 2023 году, когда показатель впервые превысил 1 трлн тг. В 2024-м объем безналичных операций за пределами РК по платежным карточкам, выпущенным казахстанскими эмитентами, увеличился до 1,3 трлн тг, а в 2025-м — до 1,8 трлн тг.

Безналичная оплата занимает все большую часть зарубежного карточного оборота. В 2020 году на нее приходилось 76% оборота, в 2022-м — 83,2%, а в 2024-м — 88%. В последующие два года рост продолжился.

Количество безналичных операций растет значительно быстрее, чем их объем. За январь–май 2026-го держатели казахстанских карточек совершили 150,6 млн зарубежных транзакций — на 40,4% больше, чем годом ранее, и в 6,6 раза больше, чем за аналогичный период 2020-го.

Средняя сумма одной операции за год сократилась на 17,9%, с 16,8 тыс. до 13,8 тыс. тг. В январе–мае 2020-го она составляла 9,1 тыс. тг, а максимальное значение было зафиксировано в 2023 году: 17 тыс. тг.

Основным каналом безналичных операций за пределами РК по платежным карточкам, выпущенным казахстанскими эмитентами, стали операции через интернет и мобильный телефон. За январь–май 2026-го их объем достиг 1,3 трлн тг, увеличившись за год на 31,8%. В то же время объем платежей через POS-терминалы сократился на 4,4%, до 689,9 млрд тг, по иным каналам — на 8,8%, до 82,8 млрд тг.

Фактически весь прирост зарубежных безналичных платежей обеспечили операции через интернет и мобильный телефон: их объем за год увеличился на 315,8 млрд тг. Операции через POS-терминалы, напротив, сократились на 32,1 млрд тг, а иные операции — на 8,1 млрд тг. Таким образом, общий рост объема карточных платежей за пределами страны не означает, что казахстанцы стали оставлять больше денег непосредственно во время туристических или деловых поездок. Значительная часть прироста могла быть связана с покупками на популярных зарубежных маркетплейсах, оплатой цифровых сервисов, подписок, приложений и другого онлайн-контента.

Количество операций через интернет и мобильный телефон выросло на 56,2%, до 115,3 млн транзакций. На этот канал в количественном выражении пришлось более трех четвертей всех зарубежных безналичных платежей. Число операций через POS-терминалы, которые в основном отражают расходы казахстанцев непосредственно за границей, увеличилось на 4,9%, до 32,8 млн, а количество платежей по иным каналам — на 13,8%, до 2,5 млн.

Средняя сумма одной операции через интернет и мобильный телефон уменьшилась с 13,4 тыс. до 11,3 тыс. тг. По платежам через POS-терминалы показатель сократился с 23,1 тыс. до 21 тыс. тг, то есть средняя сумма одной оплаты непосредственно за границей стала меньше. По операциям через иные каналы средняя сумма уменьшилась с 41,1 тыс. до 33 тыс. тг.

Доля операций через интернет и мобильный телефон в общем объеме безналичных операций за пределами РК по платежным карточкам, выпущенным казахстанскими эмитентами, достигла 62,9%. В январе–мае 2020 года она составляла 46,2%, в 2021-м выросла до 52,4%, а в 2022 и 2023 годах находилась на уровне около 47%. С 2024-го показатель вновь начал расти: сначала до 52,8%, затем, в 2025 году, до 55%.

Таким образом, понятие «платежи за рубежом» все меньше связано исключительно с физическим пребыванием казахстанцев в других странах. Все большую часть такого оборота формируют дистанционные покупки на иностранных площадках и оплата зарубежных цифровых сервисов из РК.

Напомним — 9 апреля 2027 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Retail & Finance Day, посвященная новым технологиям в ритейле и финансовом секторе Казахстана.