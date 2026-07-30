Tamyr Platform приглашает проекты, меняющие образование в Казахстане

Стартовал прием заявок на гранты до 10 млн тенге.

В Казахстане стартовал прием заявок на грантовый конкурс Tamyr Platform в сфере образовательных проектов для детей и молодежи. Авторы самых перспективных инициатив смогут получить гранты до 10 млн тенге на развитие и масштабирование своих решений. К участию приглашаются проекты, направленные на повышение качества и доступности образования, внедрение образовательных технологий, поддержку педагогов, развитие инклюзивной среды и создание безопасной образовательной среды.

Прием заявок продлится с 30 июля по 31 августа 2026 года. По итогам конкурса планируется поддержать от пяти до семи проектов, каждый из которых сможет получить грант до 10 миллионов тенге. Итоги будут объявлены 10 сентября 2026 года.

«Изменения начинаются с людей, которые не ждут, пока проблема решится сама. Мы хотим поддержать именно такие команды — с работающими решениями, смелыми идеями и готовностью работать системно. Если ваш проект уже помогает школьникам, студентам или преподавателям, и вы понимаете, как сделать его сильнее, мы очень ждем вашу заявку», — отметил директор EA Charity fund Айдар Бурибаев.

Кто может принять участие

Подать заявку могут физические и юридические лица, реализующие образовательные инициативы на территории Казахстана. Заявитель должен быть старше 21 года. К участию приглашаются:

— образовательные стартапы

— центры дополнительного, профориентационного и инклюзивного обучения

— преподаватели

— студенты

Конкурс рассчитан на проекты, которые уже находятся на стадии реализации, имеют первые подтвержденные результаты, завершенный пилот или действующий продукт. Проекты на стадии идеи к участию не допускаются.

Приоритетными направлениями конкурса стали:

— повышение доступности качественного образования

— внедрение технологий и инноваций в образовательный процесс

— поддержка и профессиональное развитие педагогов

— создание безопасной, развивающей образовательной среды

— развитие инклюзивного образования и расширение равных образовательных возможностей

Как подать заявку

Ознакомьтесь с условиями конкурса и заполните заявку на сайте Tamyr Platrom до 23:59 31 августа 2026 года. Заявки принимаются на казахском и русском языках. Дополнительную информацию можно получить по электронной почте info@tamyrplatform.com или в Instagram проекта.

Tamyr Platform — платформа поддержки образовательных и культурных инициатив, созданная инвестиционным холдингом EA Group Holding и корпоративным фондом EA Charity fund. Ее цель — помогать проектам, которые предлагают практические решения для развития образования в Казахстане и способны обеспечить долгосрочный социальный эффект.