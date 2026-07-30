В Минторговли РК прокомментировали возможный перенос складов Wildberries в Казахстан

В Министерстве торговли и интеграции РК прокомментировали слухи о поиске Wildberries крупных складских площадей в Казахстане, заявив об отсутствии официальных обращений и соблюдении единых правил для всех участников рынка.

Министерство торговли и интеграции РК отслеживает развитие логистической инфраструктуры крупнейших международных торговых платформ. На сегодняшний день официальных обращений от компании Wildberries по вопросу размещения дополнительных складских мощностей на территории Республики Казахстан в министерство не поступало. В случае поступления соответствующих предложений они будут рассмотрены с учетом национальных интересов, а также в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

Ранее появилась информация о том, что Wildberries якобы намеревается арендовать склады на территории Казахстана. Компании необходимо минимум 100 тыс. кв. м площади. Связано это с тем, что в РФ склады Wildberries подвергаются атакам беспилотников — об этом сообщают местные СМИ.

Как отметили в Министерстве торговли и интеграции РК, принципиально важно, чтобы любые проекты международных компаний реализовывались на взаимовыгодной основе с учетом национальных интересов страны, создавали дополнительные возможности для отечественных предпринимателей и сопровождались инвестициями в экономику Казахстана.

«Казахстан обладает значительным транзитным и логистическим потенциалом. В этой связи министерство поддерживает реализацию инвестиционных проектов, направленных на развитие современной складской и логистической инфраструктуры, создание новых рабочих мест и развитие трансграничной электронной торговли. Кроме того, процессы, связанные с перемещением, хранением и обращением товаров, регулируются действующим законодательством Республики Казахстан и правом Евразийского экономического союза. Поэтому каких-либо исключений или особых условий для отдельных участников рынка не предусмотрено», — заявили в ведомстве.

Отметим — рынок складской недвижимости Казахстана находится в фазе активного роста. По данным аналитиков на конец 2025 — начало 2026 года совокупный объем качественных площадей (классы A и B) достиг 2,0-2,2 млн кв. м, из которых около 80% сконцентрировано в Алматы и Астане. По итогам 2025 года на рынок вышли рекордные +320-477 тыс. кв. м, в результате чего к I кварталу 2026 года средняя вакантность по стране поднялась с дефицитного показателя 2024 года (<1,2%) до 5,4-5,7% (в Алматинском регионе — до 13-15%). При этом на рубеже 2025–2026 годов на рынке сохранялся острый дефицит мультитемпературных складов, доля которых не превышала 5% от общего фонда.

Напомним — 9 апреля 2027 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Retail & Finance Day, посвященная новым технологиям в ритейле и финансовом секторе Казахстана.