Казахстан впервые принимает состязания такого формата.

29 июля 2026 года в столице Казахстана состоялась торжественная церемония открытия международного мультиспортивного турнира «Игры будущего — 2026». В состязаниях, объединяющих классический спорт и кибериндустрию, принимают участие около 800 спортсменов из более чем 30 государств.

Церемония открытия прошлa на арене спортивного комплекса «Барыс Арена». В мероприятии принял участие Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Почетными гостями турнира стали Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, а также главы официальных делегаций.

Казахстан впервые принимает состязания такого формата. Первые «Игры будущего» состоялись в Казани, после чего эстафету турнира принял Абу-Даби.

Стыковка реального и виртуального спорта

В своем выступлении Глава государства подчеркнул, что турнир предлагает разумный и реалистичный баланс между физическим и виртуальным мирами.

«Турнир соединяет воедино, казалось бы, несовместимое. В его основе — разумный и реалистичный баланс между мирами: физическим и виртуальным. „Игры будущего“, объединившие в себе энергию спорта, мощь интеллекта и огромный потенциал цифровой эпохи, прекрасно вписываются в нашу общую созидательную повестку развития», — заявил Касым-Жомарт Токаев.

Президент выразил благодарность главам государств, прибывшим на открытие, а также организаторам, тренерскому штабу, судьям и волонтерам.

Проведение международной фиджитал-премьеры совпало с реформами в сфере IT и цифрового права Казахстана. 2026 год объявлен в стране Годом цифровизации и искусственного интеллекта.

Глава государства напомнил о нормативно-правовой базе, обеспечивающей технологический трансфер и защиту данных:

— Законодательные акты: парламент РК принял Цифровой кодекс и специальный Закон «Об искусственном интеллекте».

— Конституционная основа: с 1 июля 2026 года в стране вступила в силу новая Конституция Республики Казахстан, которая создает нормативные условия для динамичного развития ИИ и гарантирует защиту прав граждан в цифровой среде.

Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность, что «Игры будущего — 2026» в Астане придадут мощный импульс международному фиджитал-движению на стыке классического спорта и кибертехнологий.

Цифры и масштаб турнира

Международный турнир «Игры будущего — 2026» проходит в Астане с 29 июля по 9 августа.

Участники: около 800 спортсменов из более чем 30 стран.

Представительство Казахстана: честь страны на турнире защищает 11 команд, а также отдельные спортсмены в личных дисциплинах.

Призовой фонд: общий фонд соревнований составляет $4,65 млн. При этом более 50% бюджета «Игр будущего» сформировано за счет спонсорских средств.

Волонтерский корпус: для участия в волонтерской программе поступило свыше 1400 заявок, из которых отбор прошло 800 волонтеров.