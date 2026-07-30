Касым-Жомарт Токаев дал старт «Играм будущего — 2026» в Астане
Казахстан впервые принимает состязания такого формата.
29 июля 2026 года в столице Казахстана состоялась торжественная церемония открытия международного мультиспортивного турнира «Игры будущего — 2026». В состязаниях, объединяющих классический спорт и кибериндустрию, принимают участие около 800 спортсменов из более чем 30 государств.
Церемония открытия прошлa на арене спортивного комплекса «Барыс Арена». В мероприятии принял участие Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Почетными гостями турнира стали Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, а также главы официальных делегаций.
Казахстан впервые принимает состязания такого формата. Первые «Игры будущего» состоялись в Казани, после чего эстафету турнира принял Абу-Даби.
Стыковка реального и виртуального спорта
В своем выступлении Глава государства подчеркнул, что турнир предлагает разумный и реалистичный баланс между физическим и виртуальным мирами.
«Турнир соединяет воедино, казалось бы, несовместимое. В его основе — разумный и реалистичный баланс между мирами: физическим и виртуальным. „Игры будущего“, объединившие в себе энергию спорта, мощь интеллекта и огромный потенциал цифровой эпохи, прекрасно вписываются в нашу общую созидательную повестку развития», — заявил Касым-Жомарт Токаев.
Президент выразил благодарность главам государств, прибывшим на открытие, а также организаторам, тренерскому штабу, судьям и волонтерам.
Проведение международной фиджитал-премьеры совпало с реформами в сфере IT и цифрового права Казахстана. 2026 год объявлен в стране Годом цифровизации и искусственного интеллекта.
Глава государства напомнил о нормативно-правовой базе, обеспечивающей технологический трансфер и защиту данных:
— Законодательные акты: парламент РК принял Цифровой кодекс и специальный Закон «Об искусственном интеллекте».
— Конституционная основа: с 1 июля 2026 года в стране вступила в силу новая Конституция Республики Казахстан, которая создает нормативные условия для динамичного развития ИИ и гарантирует защиту прав граждан в цифровой среде.
Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность, что «Игры будущего — 2026» в Астане придадут мощный импульс международному фиджитал-движению на стыке классического спорта и кибертехнологий.
Цифры и масштаб турнира
Международный турнир «Игры будущего — 2026» проходит в Астане с 29 июля по 9 августа.
Участники: около 800 спортсменов из более чем 30 стран.
Представительство Казахстана: честь страны на турнире защищает 11 команд, а также отдельные спортсмены в личных дисциплинах.
Призовой фонд: общий фонд соревнований составляет $4,65 млн. При этом более 50% бюджета «Игр будущего» сформировано за счет спонсорских средств.
Волонтерский корпус: для участия в волонтерской программе поступило свыше 1400 заявок, из которых отбор прошло 800 волонтеров.