Модуль первой помощи появился в одном из парков Алматы

При необходимости посетители смогут круглосуточно связаться с диспетчером скорой помощи.

В общественном пространстве FLOW PARK в Алматы установили телемедицинский модуль первой помощи. Пункт работает круглосуточно и подключен к станции скорой медицинской помощи. Если человеку станет плохо или он получит травму, достаточно нажать кнопку SOS. После этого диспетчер дистанционно откроет модуль, оценит состояние пострадавшего по аудио- и видеосвязи, даст необходимые рекомендации, а при необходимости направит на место бригаду скорой помощи, передает Liter.kz.

Внутри модуля размещены дефибриллятор, средства для обработки ран, аптечка первой помощи, кушетка и другое необходимое оборудование. Также пункт оснащен системой видеонаблюдения, информационным экраном, бесперебойным интернетом и телемедицинским комплексом для дистанционного сопровождения пациентов.

Стоит отметить, что первый в Казахстане цифровой модуль экстренной медицинской помощи Qamqor SOS открыли 9 июня на территории пляжа Капшагая в Конаеве. Тогда сообщалось, что аналогов такому комплексу в стране не было, а Алматинская область первой начала внедрение подобных технологий.