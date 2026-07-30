Студенты QyzPU разработали ИИ-платформу AI-Lesson Study для педагогов

Казахский национальный женский педагогический университет стал одним из первых вузов РК, внедривших методику Lesson Study в систему высшего образования на системной основе.

В рамках программы AI-Sana студенты Казахского национального женского педагогического университета разработали ИИ-платформу AI-Lesson Study, предназначенную для поддержки профессиональной деятельности педагогов. Проект реализован на базе технопарка Digital Lady. Научно-методическое сопровождение разработки осуществляли инженер-программист Рамазан Байсултан и руководитель исследования Lesson Study Ляззат Рсалина.

По словам авторов проекта, в основу платформы положен педагогический подход Lesson Study. Возникнув в Японии в XIX веке, этот метод сегодня широко применяется в системах образования США, Сингапура, Великобритании и других стран. В Казахстане Lesson Study используется с 2012 года, при этом Казахский национальный женский педагогический университет стал одним из первых вузов страны, внедривших эту методику в систему высшего образования на системной основе. Главная цель подхода — повышение качества обучения за счет совместного планирования уроков, наблюдения за образовательным процессом и анализа результатов.

Разработанная платформа AI-Lesson Study направлена на упрощение исследовательской деятельности будущих педагогов, в том числе студентов, применяющих методологию Lesson Study. Система цифровизирует ключевые этапы исследования — от планирования урока и наблюдения за учащимися до анализа результатов и рефлексии, а также предоставляет методические рекомендации с использованием технологий искусственного интеллекта.

Платформа включает персональный кабинет исследователя, инструменты искусственного интеллекта, базу методических материалов и форум для обсуждения исследовательских вопросов.

Работа над проектом позволила студентам приобрести практический опыт применения технологий искусственного интеллекта при создании цифрового образовательного продукта. В дальнейшем планируется расширить функциональные возможности платформы, провести ее апробацию в организациях образования и внедрить в повседневную практику школьных педагогов.

Поддержку проекту оказал технопарк Digital Lady, представляющий собой инновационную площадку, объединяющую педагогику, науку и цифровые технологии. На его базе функционируют современные лаборатории Apple Class, 3D Lab и лаборатория атомной и ядерной физики. Созданная инфраструктура предоставляет студентам широкие возможности для разработки решений на основе искусственного интеллекта и их адаптации к образовательному процессу.

Напомним — 30 октября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Education Day, посвященная информационным технологиям в сфере образования.