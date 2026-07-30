Жулдыз Сулейменова ознакомилась с работой IT школы-лицея в Акмолинской области

В рамках рабочей поездки министр просвещения посетила IT школу-лицей в селе Талапкер Целиноградского района Акмолинской области.

Жулдыз Сулейменова ознакомилась с работой летней школы, организованной при учебном заведении, и посмотрела, как проходят мероприятия, направленные на содержательную организацию летнего отдыха школьников.

Также министр осмотрела материально-техническую базу школы, учебные кабинеты, библиотеку, спортивные залы, столовую и систему безопасности. Особое внимание было уделено вопросам подготовки к новому учебному году и организации образовательного процесса.

Сегодня в школе обучаются около 1400 учеников. При школе также функционируют две группы предшкольной подготовки, в которых воспитываются 64 ребенка. В образовательной организации работают 111 педагогов и 32 сотрудника, всего 143 человека. Школа оснащена специализированными кабинетами физики и биологии, двумя кабинетами информатики, библиотекой, двумя спортивными залами, актовым залом, столовой и современной системой безопасности.

В ходе визита особое внимание было уделено вопросам безопасности детей, повышения качества образования и качественной подготовки к новому учебному году.

Напомним — 30 октября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Education Day, посвященная информационным технологиям в сфере образования.