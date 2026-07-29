Бектенов поручил ускорить цифровизацию коммунальной сферы в Казахстане

Он озвучил три ключевых направления, на которых необходимо сосредоточиться при реализации национального проекта.

Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании правительства поручил ускорить реализацию Национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов. В частности, он потребовал своевременно завершить ремонтные работы, передает Zakon.kz.

Он озвучил три ключевых направления, на которых необходимо сосредоточиться при реализации национального проекта.

В настоящее время большинство регионов уже фактически приступили к выполнению соответствующих ремонтных работ. Акиматам необходимо взять на особый контроль реализацию проектов текущего года и обеспечить своевременное завершение ремонтных работ. Кроме того, необходимо проработать вопросы предварительной подготовки по всем региональным проектам, запланированным на 2027 год, и принять соответствующие меры.

Вторым пунктом премьер-министр отметил, что цифровизация невозможна без полного оснащения потребителей приборами учета. В этой связи министерствам энергетики, промышленности и строительства совместно с акиматами необходимо в кратчайшие сроки определить потребность в установке приборов учета по каждому региону и совместно с Министерством национальной экономики утвердить конкретный план мероприятий по реализации данных проектов до 2029 года.

Третьим направлением работы премьер-министр обозначил автоматизацию назначения жилищной помощи на оплату коммунальных услуг. В связи с этим в целях полной автоматизации процессов Министерству промышленности и строительства совместно с Министерством труда и социальной защиты населения, а также акиматами необходимо в кратчайшие сроки обеспечить соответствующую интеграцию единых расчетных центров с государственными информационными системами.

Напомним — 9 октября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Infrastructure Day, посвященная умной инфраструктуре — от офиса до страны.